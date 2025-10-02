به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن در دیداری حساس از هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا، موفق شد با گل دقایق پایانی برابر بارسلونا در ورزشگاه المپیک به پیروزی برسد. ابتدا بارسا با گل فران تورس پیش افتاد، اما مایولو در همان نیمه اول کار را به تساوی کشاند و شاگردان لوئیس انریکه در نهایت برنده از زمین خارج شدند.

لوئیس انریکه پس از بازی گفت:

یک بازی عالی را شاهد بودیم؛ دو تیمی که تنها به فکر درگیری فیزیکی نبودند و تلاش کردند با فوتبال مالکانه حریف را تحت فشار قرار دهند. دیدن این همه بازیکن باکیفیت در زمین واقعاً لذت‌بخش بود.

سرمربی اسپانیایی تأکید کرد که بارسا در نیمه اول تیم برتر بود اما تیمش در ادامه برتری را در دست گرفت:

با گل آن‌ها کمی عقب افتادیم، اما خیلی زود بازی را متعادل کردیم و در نیمه دوم بهترین نمایش خود را ارائه دادیم.

او در تمجید از کیفیت فردی بازیکنان گفت:

پدری فوق‌العاده بود و متوقف کردنش برای ما دشوار بود. روبه‌رو شدن با چنین ستاره‌هایی باعث می‌شود بازیکنان من انگیزه بیشتری برای پیشرفت پیدا کنند. در کنار این، از بازی دادن به بازیکنان ۱۷ یا ۱۸ ساله هم خوشحالم.

انریکه با اشاره به شرایط تیمش ادامه داد:

ما تیمی هستیم که کمترین تمرین را در اروپا انجام داده، اما از نظر جسمانی عملکرد بهتری داشتیم. مهم‌ترین چیز برای من این است که دوباره ADN باشگاه را احساس می‌کنیم.

او درباره اهداف آینده گفت:

فعلاً به حضور در جمع هشت تیم برتر فکر نمی‌کنم. چیزی که اهمیت دارد این است که پیراهن پی‌اس‌جی همیشه هویت دارد و سطح رقابتی‌مان حفظ شود.

در پایان، انریکه روحیه تیمش را چنین توصیف کرد:

مقابل بارسلونا سخت است که نترسید، اما ما یاد گرفتیم خودمان را با شرایط وفق بدهیم. سال گذشته مشکلات زیادی داشتیم و حالا نشان دادیم توانایی انجام کارهای بزرگ را داریم. این مسیر ادامه خواهد داشت.

