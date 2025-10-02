سارا شیربیگی: برای هتتریک قهرمانی آبادان میجنگیم
ستاره تیم پالایش نفت آبادان میگوید قهرمانی سوم پیاپی هدف اصلی او و همتیمیهایش است و در کنار آن، به دنبال رسیدن به عنوان خانمگلی هم خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سارا شیربیگی درباره شرایط پالایش نفت آبادان برای سومین قهرمانی متوالی در لیگ برتر فوتسال گفت:
دو سال گذشته قهرمان شدیم و امسال هم هدفمان هتتریک است. ترکیب تیم کمی تغییر کرده و چند بازیکن مصدوم داشتیم، اما در دو هفته ابتدایی لیگ عملکرد خوبی داشتیم و به مرور هماهنگتر میشویم. امیدوارم در نهایت دوباره قهرمان شویم.
او درباره مدعیان این فصل افزود:
حضور استقلال، فولاد هرمزگان و حتی پرسپولیس باعث جذابتر شدن لیگ شده است. کرمان هم تیم خوبی بسته و هیچ دیداری ساده نیست. برای تیمی مثل ما که مدعی قهرمانی است، همه بازیها حکم فینال را دارد.
شیربیگی که با ۵ گل صدرنشین جدول گلزنان است، درباره انگیزهاش برای کسب عنوان خانمگلی گفت:
اولویت من قهرمانی تیم است اما به عناوین فردی هم فکر میکنم. مهم این است که برای تیمم مفید باشم. پارسال به دلیل مصدومیت خیلی از بازیها را از دست دادم اما امسال انگیزه زیادی دارم.
او در ادامه به مشکلات فوتسال بانوان اشاره کرد و گفت:
فوتسال آنطور که باید دیده نمیشود. نبود پخش تلویزیونی باعث میشود اسپانسرها تمایلی به سرمایهگذاری نداشته باشند و این به ضرر لیگ است.
ستاره تیم ملی درباره قرعه دشوار ایران در جام جهانی افزود:
کار سختی داریم اما هدفمان صعود از گروه است. میخواهیم استعداد ناب فوتسال ایران را به دنیا نشان دهیم. شاید بازیهای تدارکاتی مناسب نداشته باشیم، اما تمام تلاشمان را میکنیم.