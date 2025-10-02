به گزارش خبرنگار ایلنا، نفت آبادان در شرایطی که به لیگ دسته اول سقوط کرده و امیدوار است در رقابتی سخت با دیگر مدعیان شرایط بازگشت زودهنگام خود به لیگ برتر را شکل دهد، درگیر حواشی عجیب و بزرگی شده است. اتفاقی که آخرین اخبار مربوط به این باشگاه را مربوط به جدایی مسعود شجاعی کرده است اما حاشیه‌ای بزرگتر را طی چند وقت اخیر دنبال کرده است.

ماجرا مربوط به درگیری لفظی شدید بین علیرضا حقیقی و مهدی هاشمی نسب است. در یکی از تمرینات نفت آبادان که مربوط به دو هفته قبل و قبل از قهر و جدایی یاغی اسبق سرخابی‌هاست، جدال لفظی شدیدی بین علیرضا حقیقی و وی شکل می‌گیرد.

موضوعی که با اعتراض هاشمی نسب به مسعود شجاعی همراه شد و در ادامه سرمربی نفت آبادان این وعده را می‌دهد که برای دفاع از کادرفنی‌اش علیرضا حقیقی را در بازی پیش‌رو نیمکت و سکونشین خواهد کرد. اما در بازی این اتفاق نیفتاد و علیرضا حقیقی فرصت حضور در ترکیب را به دست می‌آورد.

اتفاقی که باعث می‌شود مهدی هاشمی نسب با قهر از اردوی تیم خارج شود. نتیجه بد تیم باعث شد تا بعد از آن بازی برخی هواداران تیم با حضور در تمرین تیم اعتراض تندی داشته باشند. مسعود شجاعی در تماسی با هاشمی نسب از وی می‌خواهد برای آرام شدن جو تیم، به جمع نفتی‌ها بازگردد و این در حالی بود که بخشی از مطالبات وی نیز پرداخت نشده بود. در ادامه مدیریت باشگاه مطالبات هاشمی نسب را نیز پرداخت می‌کند و او در تمرین تیم حضور می‌یابد.

اما حاشیه بعدی اینجا رقم می‌خورد؛ با حضور مهدی هاشمی نسب در تمرین تیم، علیرضا حقیقی کنایه تندی را متوجه وی می‌کند و با گفتن جمله " اومدن پولکی‌ها"! جرقه درگیری را می‌زند. هرچند در آن لحظه حاضران در تمرین مانع از اتفاق بزرگ و درگیری شدید بین دو طرف می‌شوند اما هاشمی نسب با ترک محل تمرین و گفتن این موضوع که یا جای اوست یا علیرضا حقیقی، از کادرفنی مسعود شجاعی خارج می‌شود.

اکنون مسعود شجاعی از تیم جدا شده و رسما از سمت سرمربیگری نفت آبادان خارج شده است. باید دید در این شرایط و احتمال بازگشت دوباره مهدی هاشمی نسب، ماجرای او و گلر اسبق پرسپولیس به کجا خواهد کشید.

