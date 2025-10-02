خبرگزاری کار ایران
دی‌بروینه: هیچ مشکلی با کونته ندارم

هافبک بلژیکی ناپولی پس از درخشش مقابل اسپورتینگ تأکید کرد که شایعات درباره اختلافش با سرمربی حقیقت ندارد و تنها هدفش لذت بردن از فوتبال و کمک به تیم است.

به گزارش ایلنا،  کوین دی‌بروینه پس از نمایش خیره‌کننده در پیروزی ۲-۱ ناپولی برابر اسپورتینگ، شایعات درباره تنش با آنتونیو کونته را رد کرد. او در این دیدار با ارسال دو پاس گل زیبا، نقش کلیدی در گل‌های راسموس هویلوند ایفا کرد.

دی‌بروینه درباره این حواشی گفت: با کونته هیچ مشکلی وجود ندارد. من بازیکنی هستم که همیشه می‌خواهم برنده باشم، فوتبال بازی کنم و تفاوت ایجاد کنم. حرف‌ها و نوشته‌های زیادی مطرح شده، اما من فقط قصد دارم از بازی لذت ببرم و به جلو حرکت کنم.

ستاره بلژیکی همچنین درباره نقش تاکتیکی‌اش در ترکیب ناپولی توضیح داد: در منچسترسیتی هم اغلب کمی عقب‌تر بازی می‌کردم. این تصمیم سرمربی است، اما فکر می‌کنم ما می‌توانیم در میان چهار بازیکن، جایگاه‌هایمان را تغییر دهیم. بدون یک وینگر واقعی در سمت چپ، پیدا کردن عمق بازی دشوارتر است.

دی‌بروینه تابستان گذشته پس از پایان قراردادش با سیتی، راهی ناپولی شد و از زمان حضور در تیم کونته با عملکرد درخشان خود تأثیر زیادی در بازی‌های این تیم داشته است.

 

