به گزارش ایلنا، بارسلونا در شبی که امیدوار بود شروعی قدرتمند در لیگ قهرمانان اروپا داشته باشد، مقابل پاری‌سن‌ژرمن تن به شکست داد. شاگردان هانسی فلیک نیمه اول را امیدوارکننده آغاز کردند، اما در ادامه از نظر انرژی و تمرکز افت کردند و برابر سرعت و جوانی تیم لوئیس انریکه تسلیم شدند.

فلیک پس از بازی در کنفرانس خبری اعتراف کرد که رقیب شایسته پیروزی بوده است:

در نیمه اول به‌ویژه در ۲۰ تا ۲۵ دقیقه ابتدایی بازی خوبی داشتیم و جریان مسابقه در کنترل ما بود، اما بعد از آن مالکیت و سازماندهی را از دست دادیم، به‌خصوص در نیمه دوم. خستگی باعث شد موقعیت‌های زیادی به حریف بدهیم. واقعیت این است که پاری‌سن‌ژرمن تیم بزرگی است، با بازیکنانی جوان و سریع که نمایش فوق‌العاده‌ای داشتند.

او درباره عملکرد میانه میدان تیمش نیز گفت:

پدری و فرانکی دی‌یونگ این فصل بسیار پرکار بوده‌اند و طبیعی است که فشار زیادی روی آن‌ها باشد. این دو بازیکن برای کنترل مرکز میدان حیاتی هستند، اما در نهایت مهم‌ترین مسئله تیم است و امروز نتوانستیم کیفیت همیشگی‌مان را نشان دهیم.

فلیک در جمع‌بندی صحبت‌هایش تاکید کرد:

تلاش زیادی کردیم، اما مقابل تیمی مثل پاری‌سن‌ژرمن باید بهترین عملکردمان را ارائه می‌دادیم و این اتفاق نیفتاد. PSG کیفیتی استثنایی دارد و کاملاً شایسته این پیروزی بود.

انتهای پیام/