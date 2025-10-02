خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سوپرکاپ اسپانیا ۲۰۲۶ در جده؛

تمدید میزبانی سودآور سعودی‌ها تا ۲۰۲۹

تمدید میزبانی سودآور سعودی‌ها تا ۲۰۲۹
کد خبر : 1694534
لینک کوتاه کپی شد.

فدراسیون فوتبال اسپانیا و مقامات عربستان رسماً اعلام کردند که شهر جده برای سومین بار میزبان سوپرکاپ اسپانیا خواهد بود.

به گزارش ایلنا، این تورنمنت چهارجانبه از ۱۷ تا ۲۱ دی ۱۴۰۴ با حضور رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید و اتلتیک بیلبائو در استادیوم کینگ عبدالله برگزار می‌شود.

فدراسیون فوتبال اسپانیا و مقامات عربستان سعودی رسماً اعلام کردند که سوپرکاپ اسپانیا در سال ۲۰۲۶ برای سومین بار در شهر جده برگزار خواهد شد.

این تورنمنت چهارجانبه، که از ۱۷ تا ۲۱ دی ۱۴۰۴ در استادیوم کینگ عبدالله با ظرفیت ۶۲ هزار نفر به وقوع می‌پیوندد، با حضور رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، بارسلونا و اتلتیک بیلبائو برگزار خواهد شد. این تصمیم بخشی از قرارداد بلندمدت تا ۲۰۲۹ است که سالانه حدود ۴۰ میلیون یورو برای فدراسیون اسپانیا سود به ارمغان می‌آورد و جده را به عنوان میزبان اصلی برای این رویداد تثبیت می‌کند.

این بیانیه، که در جلسه‌ای مشترک بین مقامات سعودی و فدراسیون فوتبال اسپانیا نهایی شد، تأیید می‌کند که شهر جده، که پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ میزبان این مسابقات بود، بار دیگر میزبان این تورنمنت خواهد بود، در حالی که شهر ریاض عربستان هم چند سال قبل نقش میزبان اصلی را ایفا کرده بود.

این قرارداد سعودی-اسپانیایی، که ابتدا از نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و در ژوئن ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۹ تمدید گردید، بیش از ۱۲۰ میلیون یورو در سه سال اول ارزش داشت و حالا به عنوان یکی از موفق‌ترین شراکت‌های ورزشی بین اروپا و خاورمیانه شناخته می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی