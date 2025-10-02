به گزارش ایلنا، این تورنمنت چهارجانبه از ۱۷ تا ۲۱ دی ۱۴۰۴ با حضور رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید و اتلتیک بیلبائو در استادیوم کینگ عبدالله برگزار می‌شود.

فدراسیون فوتبال اسپانیا و مقامات عربستان سعودی رسماً اعلام کردند که سوپرکاپ اسپانیا در سال ۲۰۲۶ برای سومین بار در شهر جده برگزار خواهد شد.

این تورنمنت چهارجانبه، که از ۱۷ تا ۲۱ دی ۱۴۰۴ در استادیوم کینگ عبدالله با ظرفیت ۶۲ هزار نفر به وقوع می‌پیوندد، با حضور رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، بارسلونا و اتلتیک بیلبائو برگزار خواهد شد. این تصمیم بخشی از قرارداد بلندمدت تا ۲۰۲۹ است که سالانه حدود ۴۰ میلیون یورو برای فدراسیون اسپانیا سود به ارمغان می‌آورد و جده را به عنوان میزبان اصلی برای این رویداد تثبیت می‌کند.

این بیانیه، که در جلسه‌ای مشترک بین مقامات سعودی و فدراسیون فوتبال اسپانیا نهایی شد، تأیید می‌کند که شهر جده، که پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ میزبان این مسابقات بود، بار دیگر میزبان این تورنمنت خواهد بود، در حالی که شهر ریاض عربستان هم چند سال قبل نقش میزبان اصلی را ایفا کرده بود.

این قرارداد سعودی-اسپانیایی، که ابتدا از نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و در ژوئن ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۹ تمدید گردید، بیش از ۱۲۰ میلیون یورو در سه سال اول ارزش داشت و حالا به عنوان یکی از موفق‌ترین شراکت‌های ورزشی بین اروپا و خاورمیانه شناخته می‌شود.

