امیدواری پزشکان به بازگشت سریع ملیپوش فوقسنگین
آیت شریفی، وزنهبردار دسته فوقسنگین تیم ملی ایران، چند روز پیش در رکوردگیری تمرینی زیر وزنه ۲۶۰ کیلویی از ناحیه عضله ران آسیب دید و نگرانیها درباره حضورش در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ نروژ افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، آیت شریفی ملیپوشن دسته وزنی +110 کیلوگرم تیم ملی وزنهبرداری کشورمان چند روز پیش در آستانه اعزام به رقابتهای جهانی 2025 نروژ در رکوردگیری تمرینی که با حضور مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک برگزار شد، زیر وزنه سنگین 260کیلوگرمی آسیب دید.
او که در شرایط خوبی برای کسب مدال جهانی در دسته فوق سنگین بهسر میبرد، حالا بهخاطر آسیبی که از ناحیه عضله ران پا درگیرش شده است، امکان دارد نتواند عملکرد فنی و رکوردی که از او در رقابتهای جهانی توقع میرود را به نمایش بگذارد. با این حال رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنهبرداری پس از معاینه شریفی و ویزیت او معتقد است که وضعیت شریفی بد نیست. اما باید منتظر ماند و دید که تا زمان اعزام چه شرایطی برای این ملیپوش به وجود خواهد آمد.
3 روز استراحت برای شریفی تأیید شد
دکتر شیروانی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنهبرداری درخصوص آخرین وضعیت آیت شریفی میگوید: «شرایط مصدومیت آیت شریفی نسبتاً خوب است و امیدواریم که او نهایتاً پس از درمان و بازگشت به شرایط ایدهآل تمرینی به مسابقات قهرمانی جهان برسد. عضله ران آیت شریفی آسیب دیده و خوشبختانه جزو عضلات اصلی ران نیست و از آسیبهایی است که هر هفته در رشتههای سنگینی مثل وزنهبرداری میبینیم. طبق معاینهای که انجام دادم و قدرت عضله او را هم بررسی کردم، خوشبختانه شرایطش خوب بود و فعلاً درمان ضدالتهاب و توانبخشی را انجام میدهد. طبق چیزی که من دیدم، خیلی امیدوار هستم که به مسابقات قهرمانی جهان برسد و انشاءالله با بهترین نتیجه هم مسابقات را تمام میکند. فعلاً سه روز برای او استراحت نسبی با تمریناتش سبک در نظر گرفتم و از روز چهارم میتواند تمرینات سنگین را انجام دهد.»
استرس بعد از مصدومیت طبیعی است
شیروانی در پاسخ به این پرسش که مصدومیت باعث ترس و نگرانی در ورزشکار میشود و با شریفی صحبتی داشته مبنی بر اینکه با نگرانی کمتری تمرینات را دنبال کند، گفت: «بله با او صحبت کردم. حتی از او تست هم گرفتم که خیالش راحت باشد و بدون ترس و نگرانی بتواند تمریناتش را تا زمان اعزام به قهرمانی جهان انجام دهد. نزدیک مسابقات هستیم و شرایط پراسترس است. وظیفه ما این است به ورزشکار آرامش دهیم.»
کتف آسیبدیده داودی مشکلی ندارد
دکتر شیروانی در مورد آخرین وضعیت درد کهنه کتف علی داودی دیگر نماینده فوقسنگین کشورمان نیز تأکید دارد: «خوشبختانه شرایط خیلی خوبی دارد و تا الان هم رکوردهای خوبی داشته است و مشکلی نیست. شرایط باقی وزنهبرداران هم خداراشکر خوب است و مشکل خاصی ندارند. هر چند وزنهبرداری ورزش بسیار سنگین و پراسترسی است. نزدیک مسابقات استرس بیشتر هم میشود و ما تا جای ممکن به ورزشکاران کمک میکنیم که با خیال راحت به مسابقات برسند.»