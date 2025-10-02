به گزارش ایلنا، ناپولی امشب با برتری ۲-۱ مقابل اسپورتینگ، نخستین پیروزی خود در لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۴-۲۰۲۳ را رقم زد. ستاره این دیدار راسموس هویلوند بود که هر دو گل تیمش را به ثمر رساند و نقش اصلی در کسب این برد ایفا کرد.

هویلوند پس از مسابقه در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس این شب را فوق‌العاده توصیف کرد و گفت: از هم‌تیمی‌هایم بابت این موفقیت تشکر می‌کنم. این اولین امتیازات ما در لیگ قهرمانان است، اما راه طولانی پیش رو داریم. دیدار بعدی برابر آینتراخت، جایی که برادرم اسکار حضور دارد، برایم بسیار ویژه خواهد بود.

درخشش هویلوند با همکاری نزدیک کوین دی‌بروینه تکمیل شد. ستاره بلژیکی ناپولی سازنده هر دو گل بود.

ابتدا با یک پاس دقیق در ضدحمله هویلوند را در موقعیت گل قرار داد و سپس با سانتری از روی کرنر، زمینه‌ساز ضربه سر گلزن دانمارکی شد.

هویلوند درباره هم‌تیمی جدیدش گفت: از کوین تشکر کردم. او یک اسطوره است و هر زمان توپ را در اختیار دارد، می‌دانم که بهترین پاس ممکن را به من خواهد داد.

این برد برای شاگردان آنتونیو کونته پس از شکست برابر منچسترسیتی، نقطه آغازی امیدوارکننده در ادامه مسیر لیگ قهرمانان به شمار می‌رود.

