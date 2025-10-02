به گزارش ایلنا، در هفته دهم لیگ برتر روسیه، تیم فوتبال دینامو ماخاچ‌قلعه در شرایطی برابر سوچی قعرنشین به میدان رفت که انتظار می‌رفت با توجه به نتایج اخیر، پیروزی آسانی کسب کند. اما شاگردان سرگئی یارانوف در ورزشگاه آنژی آره‌نا به تساوی بدون گل رضایت دادند و تنها یک امتیاز به اندوخته‌های خود افزودند. این نتیجه، دینامو را در همان رتبه دوازدهم جدول با ۱۰ امتیاز نگه داشت و فرصت صعود دو پله‌ای را از دست آنان گرفت.

در این دیدار، نگاه‌ها بیش از همه به محمدجواد حسین‌نژاد، هافبک ایرانی دینامو، دوخته شده بود؛ بازیکنی که برای سومین مسابقه پیاپی در ترکیب اصلی قرار گرفت. حسین‌نژاد که پیش‌تر با دو گل و یک پاس گل نشان داده بود می‌تواند وزنه‌ای مهم در خط میانی دینامو باشد، بار دیگر با دوندگی مثال‌زدنی و حضور فعال در فاز هجومی تیمش، تأثیرگذار ظاهر شد. او در طول بازی چهار بار اقدام به شوتزنی کرد و درخشان‌ترین صحنه‌اش زمانی رقم خورد که شوت تماشایی‌اش از پشت محوطه جریمه به تیر افقی دروازه سوچی برخورد کرد. یک ضربه ایستگاهی خطرناک و چند ارسال دقیق دیگر نیز از پای او خلق شد تا نشان دهد توانایی ساخت موقعیت و تغییر روند بازی را دارد. با این حال، بدشانسی و بی‌دقتی هم‌تیمی‌ها باعث شد تلاش‌های او بی‌ثمر بماند.

تصویر پایانی مسابقه، حسین‌نژاد را روی زمین و با صورتی زخمی و ناراحتی آشکار نشان داد؛ نمادی از بازیکنی پرتلاش که در تیمی نه‌چندان منسجم گرفتار شده است. عملکرد ضعیف دینامو در برابر تیمی که تا پیش از این بازی تنها یک امتیاز از ۹ دیدار گرفته بود، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا باشگاه ماخاچ‌قلعه محیط مناسبی برای رشد بازیکنی با استعداد حسین‌نژاد است یا خیر. این هافبک جوان ایرانی، با توجه به توانایی فنی، انگیزه و روحیه جنگندگی، شایسته حضور در تیمی است که ساختاری حرفه‌ای‌تر و اهداف بزرگتری داشته باشد. او بی‌تردید می‌تواند آینده درخشانی در فوتبال اروپا داشته باشد، اما ماندن در تیمی که برای بقا در لیگ می‌جنگد، شاید فرصت شکوفایی کاملش را از او بگیرد.

انتهای پیام/