پاری سن ژرمن فاتح جدال حساس هفته / پیروزی دورتموند و آرسنال در شب توقف منچسترستیی

به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن در شبی حساس از لیگ قهرمانان اروپا موفق شد با پیروزی ۲-۱ در زمین بارسلونا، سه امتیاز ارزشمند به دست آورد. در این دیدار ابتدا فران تورس برای آبی‌اناری‌ها گل زد، اما مایولو بازی را به تساوی کشاند و در دقیقه ۹۰ گونچالو راموس با گل دیرهنگام خود، برد شیرینی را برای شاگردان انریکه رقم زد.

در دیگر دیدارهای هفته دوم لیگ قهرمانان، آرسنال در لندن با نتیجه ۲-۰ المپیاکوس را شکست داد. مهدی طارمی از دقیقه ۶۲ برای تیم یونانی وارد زمین شد، اما نتوانست در جریان بازی تغییری ایجاد کند. گل‌های آرسنال را مارتینلی و ساکا به ثمر رساندند.

منچسترسیتی در جدال خارج از خانه مقابل موناکو به تساوی ۲-۲ رضایت داد. ارلینگ هالند هر دو گل سیتی را زد و تزه و دایر برای موناکو گلزنی کردند.

نتایج کامل بازی های امشب را مشاهده کنید:

