حضور داوران زن در VAR لیگ برتر مردان، نقطه عطف تاریخی فوتبال ایران
مهناز ذکایی، داور فوتبال زنان، حضور داوران زن در اتاق کمک‌داور ویدیویی مسابقات لیگ برتر مردان را «اتفاقی تاریخی» دانست و تأکید کرد این تصمیم فدراسیون فوتبال می‌تواند به ارتقای جایگاه و انگیزه داوران زن منجر شود. او همچنین افزایش دستمزد داوران و استفاده بیشتر از ظرفیت زنان دارای لایسنس فیفا را لازمه پیشرفت داوری ایران عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، مهناز ذکایی، داور فوتبال زنان ایران، حضور داوران زن در اتاق کمک‌داور ویدیویی (VAR) مسابقات لیگ برتر مردان را «اقدامی تاریخی» از سوی فدراسیون فوتبال توصیف کرد.

او در حاشیه مراسم رونمایی از پیراهن داوران لیگ برتر در فصل جدید گفت: «خیلی خوشحالم که امروز در این مراسم به عنوان نماینده داوران زنان حضور دارم. لباس داور نماد هویت و اقتدار او است.»

ذکایی در ادامه با اشاره به شرایط کاری داوران اظهار داشت: «رویکردی وجود دارد که رقم دستمزد داوران افزایش پیدا خواهد کرد و ما هم منتظر تصمیمات هستیم. این موضوع می‌تواند انگیزه بیشتری برای داوران ایجاد کند و جایگاه حرفه‌ای آنان را ارتقا دهد.»

او همچنین درباره آینده حضور زنان در فوتبال مردان گفت: «حضور داوران خانم در اتاق VAR برخی از بازی‌های لیگ برتر مردان یک اتفاق تاریخی برای فدراسیون فوتبال بود. این موضوع نشان داد که نگاه فدراسیون فوتبال به داوران زن تغییر کرده و ظرفیت‌های آنها بیش از پیش دیده می‌شود.»

ذکایی افزود: «ما داورانی در بخش زنان داریم که لایسنس‌های فیفا را دریافت کرده‌اند و با صلاحدید فدراسیون، مطمئناً می‌توان از آنها در بازی‌های مختلف مردان استفاده کرد.»

او در پایان تأکید کرد: «حضور زنان در سطوح بالای داوری می‌تواند الگویی مثبت برای نسل‌های آینده باشد و به ارتقای کیفیت داوری فوتبال ایران کمک کند.»

 

