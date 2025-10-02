به گزارش ایلنا، افسانه چترنور، ستاره گل‌گهر و هت‌تریک‌کننده مقابل پرسپولیس، از عزم جدی‌اش برای خانم‌گلی، رقابت جذاب با خاتون بم و برنامه‌های تیم ملی زنان در آستانه جام ملت‌های آسیا گفت.

این مصاحبه را اینجا بخوانید:

از بازی با پرسپولیس شروع کنیم؛ برگ برنده شما مقابل سرخپوشان چه بود؟

پرسپولیس از ابتدای لیگ بازی‌های خوبی انجام داده و ما هم سعی کردیم این تیم را به دقت آنالیز کنیم. با توجه به دیدارهای قبل سرخپوشان، می‌دانستیم که بازی سختی داریم اما چیزی که ما را جلو انداخت گل زودهنگامی بود که به آنها زدیم. همین موضوع باعث شد شیرازه پرسپولیس کمی از هم بپاشد و خداراشکر توانستیم 3 امتیاز را بگیریم.

پارسال فقط 5 گل تا خانم گلی فاصله داشتی اما با هت‌تریکی که مقابل پرسپولیس کردی نشان دادی که از همین حالا برای خانم گلی خیز برداشته‌ای.

پارسال هم آمادگی کامل را داشتم اما متأسفانه تیم بوشهر مقابل ما بازی نکرد. این دیدار می‌توانست آمار گل‌های من را بالا ببرد اما باعث شد رقیب من جلو بیفتد. از طرفی، من پارسال 6 گل به ثمر رساندم که مردود اعلام شد اما به عقیده کارشناسان صحیح بود، بنابراین اشتباهات داوری و لغو بازی با بوشهر باعث شد فصل قبل در کورس خانم گلی عقب بمانم اما امسال خیلی آماده‌ام و تا آخرین لحظه می‌جنگم.

پارسال رقابت حساسی با خاتون بم داشتید اما نیم‌فصل دوم با افت مواجه شده و از کورس قهرمانی خارج شدید. امسال شرایط به چه صورت است؟

بازی به بازی جلو می‌رویم. خداراشکر از 3 بازی 9 امتیاز کسب کرده‌ایم. این هفته با ملوان بازی داریم و فعلاً روی این بازی متمرکز هستیم. بعد از آن هم یک بازی حساس با خاتون بم داریم. اینطوری نبوده که بگویم فصل قبل افت کردیم، ما پارسال رفت و برگشت به سپاهان باختیم که مسبب هر دو آن اشتباهات داوری بود. به همین راحتی 6 امتیاز را از دست دادیم و در تقابل با تیم بم هم 1-0 جلو بودیم و به‌خاطر اشتباهات فردی بازی مساوی شد و فقط 1 امتیاز گرفتیم. ما نیم‌فصل دوم خیلی خوب بودیم اما بازی با سپاهان معادلات را به هم زد و در ادامه باعث تضعیف روحیه ما شد و نشد که در صدر جدول بمانیم.

به نظر می‌رسد امسال هم رقابت اصلی برای قهرمانی بین گل‌گهر و خاتون بم است.

هنوز هم معتقد هستم که تیم‌های ایستا، پرسپولیس و ملوان بازیکنان خوبی داشته و پرمهره هستند. این تیم‌ها تا اینجای کار کمی بدشانسی آورده‌اند و فکر می‌کنم در ادامه قطعاً قدرتمندتر ظاهر خواهند شد. گل گهر و خاتون بم همیشه رقیب بوده‌اند و بازی این دو تیم جذابیت خاص خودش را دارد. تنها تیمی هم که تا الان توانسته از بم امتیاز بگیرد ما بوده‌ایم. امسال تنها سالی است که همه تیم‌ها خوب هستند و اصلاً تیم ضعیف وجود ندارد. یکی از جذاب‌ترین لیگ‌ها را داریم که کیفیت مطلوبی دارد و به شخصه فکر می‌کنم همه بازی‌ها برای گل‌گهر سخت خواهد بود.

چه خبر از اردوی اخیر تیم ملی؟

ملی‌پوشان حاضر در اردو به‌ خاطر تمریناتی که با شگاه‌هایشان داشته‌اند، خیلی آماده‌اند. احتمالاً بیست‌وهفتم عازم هند هستیم و 2 بازی دوستانه داریم. تا این تاریخ یکی دو اردوی دیگر خواهیم داشت تا آماده‌تر راهی هند شویم.

بازی با تیم‌هایی مثل هند می‌تواند تیم ملی را برای صعود از گروه جام ملت‌ها آماده کند؟

احتمالاً 1یا 2 بازی با هند و یک بازی با نپال داشته باشیم. هدف اصلی ما در جام ملت‌های آسیا صعود است و قطعاً این بازی‌ها می‌تواند به ما کمک کند که متفاوت‌تر از همیشه ظاهر شویم.

