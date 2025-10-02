مدیریت سمیعی: سوزاندن سهمیه و بستن پنجره استقلال

به گزارش ایلنا ،استقلال به دلیل اشتباهات عجیب و غیرقابل توجیه در دوره مدیریت فرشید سمیعی، یکی از بدترین دوران مدیریتی خود را پشت سر گذاشته و حالا باید تاوان سنگینی بپردازد. او که به شکلی بحث‌برانگیز جانشین علی خطیر شد، در ابتدای لیگ قبل، دو بازیکن بوسنیایی را بدون هماهنگی و تأیید جواد نکونام جذب کرد. بازیکنانی که حتی یک دقیقه هم برای استقلال به میدان نرفتند و تنها نتیجه حضورشان، پرداخت غرامت سنگین دلاری و از دست رفتن یک سهمیه خارجی برای استقلال بود.

در این میان، پرونده آلمدین زیلیکیچ یکی از تلخ‌ترین نمونه‌ها بود. بازیکنی که به دلیل عدم حضور در ترکیب استقلال عملاً سهمیه خارجی آبی‌ها را سوزاند و هیچ دستاوردی برای تیم نداشت. به موازات آن، ودران کیوسفسکی نیز شرایط مشابهی داشت و تنها یک بار دیگر نشان داد تصمیم‌های مدیریت استقلال فاقد هرگونه منطق و برنامه‌ریزی بوده است. احمد شهریاری، رئیس وقت هیئت مدیره، هم در این میان نقش پررنگی ایفا کرد و مدیریت او در این پرونده‌های سیاه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

اشتباه مدیریتی بعدی، فسخ عجولانه و بدون توافق قرارداد با منتظر محمد هافبک عراقی بود. فسخی که حالا استقلال را با حکم فیفا، هم به پرداخت غرامت چند ده میلیاردی محکوم کرده و هم باعث بسته شدن دو پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه شده است. این یعنی آبی‌ها تا زمستان ۱۴۰۵ هیچ بازیکن جدیدی نمی‌توانند جذب کنند؛ اتفاقی که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ استقلال لقب بگیرد.

نکته عجیب‌تر اما اینجاست که فرشید سمیعی با وجود این اشتباهات مدیریتی، حتی به دنبال بازگشت دوباره به استقلال است! این در حالی است که باشگاه به خاطر همان تصمیم‌های غیرکارشناسی و پرهزینه، ناچار به پرداخت غرامت یک میلیون دلاری به زیلیکیچ و کیوسفسکی شده و حتی از سمیعی و شهریاری شکایت کرده است. هواداران استقلال حق دارند این روزها بیش از هر زمان دیگری نگران آینده تیم‌شان باشند؛ چراکه با چنین مدیریت‌هایی، حتی پرستاره‌ترین ترکیب هم راه به جایی نخواهد برد.

انتهای پیام/