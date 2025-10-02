ورزشگاه اختصاصی؛ رؤیای بزرگ پرسپولیس و مطالبه واقعی هواداران

به گزارش ایلنا، هرچند بحث خرید بازیکنان خارجی و تکمیل اسکواد همچنان دغدغه طرفداران است، اما واقعیت این است که ساخت یک استادیوم اختصاصی می‌تواند دستاوردی ماندگارتر از هر قهرمانی برای سرخ‌ها باشد؛ دستاوردی که جایگاه باشگاه را در سطح فوتبال حرفه‌ای ارتقا داده و نقطه عطفی در تاریخ پرسپولیس رقم خواهد زد.

دو روز قبل اخباری درباره احتمال ساخت ورزشگاه اختصاصی پنجاه هزار نفری توسط مالک باشگاه پرسپولیس به گوش رسید که با نگاه جامع به مشکلات این باشگاه می‌توان با قاطعیت گفت جذاب‌ترین و بهترین خبری بود که می‌شد به هواداران پرتعداد این تیم رساند.

پرسپولیس فصل قبل و همین فصل با مشکل ورزشگاه خانگی مواجه بوده و می‌شود درصد مهمی از ناکامی فصل قبل و بخشی از نتایج ضعیف این فصل را به همین موضوع مرتبط دانست.

هواداران پرسپولیس طی چند ماه اخیر بشدت اخبار مربوط به نقل و انتقالات تیم محبوب‌شان را دنبال کرده‌اند و حساسیت عجیبی نسبت به این مسأله دارند.

آنها چند ماه است که در کامنت‌هایشان فریاد می‌زنند اسکواد تیم ناقص است و هر بار بعد از هر مسابقه، مدیرعامل باشگاه را سیبل انتقادات خویش قرار می‌دهند که پس بازیکن خارجی جدید چه شد؟

عمده هواداران پرسپولیس بخش اعظم مشکلات فنی تیم در پنج هفته ابتدایی لیگ فصل جاری را نیز همین موضوع می‌دانند اما عده‌ای هم هستند که از همان هفته نخست با میزبانی در ورزشگاه کوچک و پر از ایراد شهر قدس، نگاه عمیق‌تر و جامع‌تری به مشکلات تیم محبوب‌شان داشته و از مالک باشگاه تقاضا کرده‌اند برای پرسپولیس یک استادیوم اختصاصی بسازد.

اگر پرسپولیس تا یکی دو سال قبل باشگاه ابربدهکار و صرفاً هزینه‌ساز به حساب می‌آمد و زیان‌ده بود، حالا به لطف قیمومیت کنسرسیوم بانکی و در رأس آن بانک شهر، حالا جزو متمولین فوتبال ایران به حساب می‌آید؛ تا جایی که گفته شده تا همین الان 1500 میلیارد تومان صرف تیم فصل جاری شده است.

اخیراً وقتی صحبت از جذب بازیکن خارجی به میان آمد، رضا درویش با لحنی محکم تأکید کرد، احمدی مدیر بانک شهر گفته 20 میلیون دلار برای خریدهای خارجی کنار گذاشته‌اند و هیچ مشکل مالی وجود ندارد و تنها هاشمیان باید گزینه معرفی کند.

اینجا همان‌جایی است که خواسته‌ها و مطالبات هواداران پرسپولیس باید به طرف درست و اصولی شیفت کند ضمن اینکه هم رسانه و هم پیشکسوتان وظیفه دارند در این امر مهم نقش بازی کنند.

واقعیت اینکه با توجه به قدرت و توان مالی بانک شهر، ساختن یک استادیوم 50 هزار نفری در حاشیه شهر تهران رؤیایی دور از دسترس نیست و قابل تحقق به نظر می‌رسد اما می‌توان راه‌های تحقق این رؤیا را کوتاه‌تر هم کرد.

مثلاً همین حالا هواداران پرسپولیس باید از بانک شهر و احمدی بخواهند آن 20 میلیون دلار -اگر واقعاً وجود داشته باشد- را برای ساخت ورزشگاه هزینه کند؛ کما اینکه با این بودجه شاید بتوان فاز یک ساخت ورزشگاه آزادی اختصاصی را پیش برد.

قهرمانی در لیگ برتر به لطف خریدهای گرانقیمت اتفاق خوبی است و هواداران پرسپولیس بعد از یک فصل ناکامی و دوری از جام به آن نیاز دارند اما باور کنید ساختن ورزشگاه اختصاصی چیز دیگری است و به اندازه چند قهرمانی می‌ارزد.

پرسپولیس الان بیشتر از اینکه مهاجم و مدافع چپ میلیون دلاری بخواهد، نیاز به یک ورزشگاه اختصاصی دارد تا متناسب با شأن و تاریخ باشگاه، هم بیشتر شبیه باشگاه‌های اروپایی و حرفه‌ای شود و از رقبا پیش بیفتد، هم اینکه جایی داشته باشد تا بی‌دغدغه فوتبال دلخواهش را در حضور حامیان و هوادارانش بازی کند.

هواداران پرسپولیس هم اگر واقعاً دنبال خوشبختی و سرافرازی تیم محبوب‌شان باشند، باید نگاه عمیق‌تری به مشکلات مهم این تیم داشته و تصویر بزرگتر را ببینند؛ کما اینکه در صورت برخورداری از ورزشگاه اختصاصی، هم فوتبال بهتر و باکیفیت‌تری از تیم خود خواهند دید، هم احتمال موفقیت و قهرمانی‌ها بیشتر خواهد شد.

در واقع مطالبه اصلی هواداران پرسپولیس باید این مهم باشد و حالا که طرح و ایده چنین اتفاق مهمی نزد مدیران کنسرسیوم بانکی وجود دارد، باید سفت و سخت پشت این قضیه بایستند و خواستار تحقق هر چه سریعتر این پروژه جذاب باشند.

آنها باید از همین حالا برای رسیدن به این خواسته خود کمپین و کارزار راه بیاندازند و فراتر از جذب یکی دو بازیکن خارجی و کامیابی‌های زودگذر، بانک شهر را برای پیش بردن پروژه ساخت ورزشگاه اختصاصی ترغیب کرده و هل بدهند.

انتهای پیام/