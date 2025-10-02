تصمیم عجیب هاشمیان زیر فشار انتقادها

به گزارش ایلنا، حالا خبرهایی منتشر شده که وحید هاشمیان تحت تأثیر انتقادها و نظرات کارشناسان از خرید مدافع چپ منصرف شده و تمرکزش را روی جذب مهاجم نوک گذاشته است. این در حالی است که پرسپولیس در جناح چپ با ضعف جدی مواجه است و انتخاب‌های فعلی سرمربی نتوانسته‌اند جواب بدهند.

دو سه هفته یا شاید هم بیشتر زمان صرف شد تا پرسپولیس مدافع چپ مدنظر هاشمیان را پیدا کند، مذاکرات ابتدایی را انجام دهد و حتی او را برای تست پزشکی به دبی بیاورد.

پرسپولیس همه این کارها را کرد و در شرایطی که تصور می‌شد جمال لوئیس گزینه نهایی سرمربی سرخ‌هاست، باشگاه با او بر سر مسائل مالی به توافق نرسید و حضور این بازیکن در پرسپولیس منتفی شد.

حالا و در شرایطی که میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر گفته با جذب یک دفاع چپ اتفاقی در پرسپولیس نمی‌افتد یک خبرگزاری خبر داده وحید هاشمیان تحت تأثیر نظرات کارشناسان کلاً قید جذب مدافع چپ را زده و فقط به‌دنبال مهاجم نوک می‌گردد.

این اتفاق اگر واقعاً صحت داشته باشد عجیب است چرا که پرسپولیس مدافع چپ قابلی ندارد و حتماً باید در این پست بازیکن جدید جذب کند. هاشمیان در این پست به میلاد محمدی اعتقادی ندارد، به همایی‌فر جوان اعتماد نمی‌کند و به فرشاد احمدزاده اعتماد کرده که او هم کیفیت مناسبی در پست غیرتخصصی ارائه نداده است.

نکته اینجاست که پرسپولیس مشخصاً در فاز حمله مشکل دارد که بخشی از این مشکلات به خاطر ضعف مدافعان کناری در اضافه شدن به حملات و انجام کارهای ترکیبی است.

در جناح راست این امیدواری وجود دارد که با آماده شدن اوریه مشکلات حل شود اما برای جناح چپ، وقتی هاشمیان اعتقادی به میلاد محمدی ندارد باید مدافع چپ خارجی جذب کند و نباید این‌قدر راحت تحت تأثیر هر نظری قرار بگیرد.

