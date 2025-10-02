از قهرمانی تا حاشیه؛
منطق متناقض اسکوچیچ در تراکتور
تراکتور که فصل گذشته با هدایت دراگان اسکوچیچ یکی از بهترین فصول تاریخش را تجربه کرد و زودتر از همیشه قهرمانی لیگ برتر را جشن گرفت، حالا در شرایطی متفاوت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، در فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر فوتبال یکی از بهترین تیمهای حاضر در آن دوره از رقابتها بود، هر چقدر که این تیم در فصلهای گذشته لیگ برتر با فرصتسوزی و گاهی غفلت در هفته پایانی، بد عمل کرده بود، در فصل گذشته یکی از بهترینها بود و به همین خاطر خیلی زودتر از هفته پایانی توانست صدرنشینی و قهرمانیاش را به سایر تیمها دیکته کند.
به طور حتم در این خوب بودن و قهرمانی دراگان اسکوچیچ نقش زیادی داشت و با هدایت تراکتور این تیم را برای اولین بار به قهرمانی رساند. اما نباید فراموش کنیم که این قهرمانی در وهله اول مربوط به مدیریت و مالکیت این تیم بود که با فراهم کردن همه نیازمندیهای تراکتور این تیم را در مسیر قهرمانی قرار دادند. ناگفته پیداست هزینهای که برای تراکتور در فصل گذشته و همچنین در این فصل صرف شده، چقدر متفاوت با همه تیمهای لیگ برتر و یا حداقل تعداد زیادی از تیمهای حاضر در لیگ برتر است. این تفاوت برای این نیست که تیمهایی مثل تراکتور، صرفاً به حضور قدرتمند در لیگ برتر فکر کنند و به طور حتم بخشی از این برنامهریزیها برای حضور قدرتمند نمایندگان کشورمان در آسیا است که متأسفانه در طول سالهای گذشته، اغلب این تیمها ضعیفترین عملکرد را در آسیا داشتهاند.
دراگان اسکوچیچ بعد از بازی مقابل الوحده امارات در حالی که در خانه خودشان بازی را با تساوی به پایان رسانده بودند، میگوید: «باید بگویم از نتیجه بازی راضی نیستم، ولی از عملکرد بچهها راضیام. بازی همانطور که میخواستیم جلو رفت، ولی فرصتهای بسیار زیادی را از دست دادیم. باید این را هم اشاره کنم که ارزش تیم حریف 20 میلیون دلار از ارزش تیم ما بیشتر بود. شما از عملکرد تیم ناراضی هستید؟ الان شما سؤال را طوری میپرسید که به من بگویید چه کار بکنم و چه کار نکنم؟! الان میخواهم از شما بپرسم که امروز تیم ما چطور بازی کرد؟ اگر میخواهید برسید به اینجا که چرا تعویض نکردم، میخواهم به من توضیح بدهید که ما چطور پرس و چگونه از دروازهبان بازی را شروع میکردیم. شما این را به من توضیح بدهید که ببینم در جریان هستید و در یک سطح برای این موضوع هستیم تا به شما توضیح دهم.»
متأسفانه از حرفهای اسکوچیچ شاید برای اولین بار، بوی منطق استشمام نمیشود. سرمربی تراکتور در حالی فاصله ارزش تراکتور و حریف را بیان میکند که به طور حتم این فاصله اینقدرها هم پررنگ نیست و از طرف دیگر چرا اسکوچیچ به فاصله ارزش تراکتور با تیمهای لیگ برتر کشورمان توجهای ندارد. ارزش تراکتور در برابر تیمی مثل استقلال خوزستان به گفته اسکوچیچ شاید میلیونها دلار بیشتر باشد، اما در حال حاضر با نگاهی به جدول ردهبندی متوجه میشویم که تراکتور فقط سه امتیاز از استقلال خوزستان در رده یازدهم بیشتر دارد.
اسکوچیچ با همین ناراحتی و منطق نادرست هجمهای هم به خبرنگاران دارد و آنها را در سطح خودش برای توضیح درباره بازی تراکتور نمیداند، اما این هم خطای دیگر اسکوچیچ است، مگر قرار است سطح فوتبالی خبرنگاران در حد سرمربی تراکتور باشد که بتوانند از عملکرد تراکتور سؤال کنند و یا معتقد باشند که با یک تعویض، تراکتور میتوانست نتیجه بهتری بگیرد، اگر اینطور بود که جای اسکوچیچ با خبرنگاران باید عوض میشد. به نظر میرسد سرمربی تراکتور این روزها تحت فشار است و این فشار نه تنها در آسیا بلکه در لیگ برتر فوتبال کشورمان هم به وضوح دیده میشود، اما این فشار دلیل نمیشود که اسکوچیچ فقط یک طرف ماجرا را ببیند و اینقدر تیمش را دستکم بگیرد.