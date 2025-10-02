به گزارش ایلنا، این ستاره اسپانیایی با این قهرمانی هشتمین عنوان فصل و بیست‌وچهارمین جام دوران حرفه‌ای خود را کسب کرد تا برتری‌اش در صدر تنیس جهان بیش از پیش تثبیت شود.

کارلوس آلکاراس مرد اول تنیس جهان در دو ست پیاپی تیلور فریتس را شکست داد و قهرمان رقابت‌های ۵۰۰ امتیازی توکیو شد. در دیدار پایانی رقابت‌های تنیس ۵۰۰ امتیازی توکیو، کارلوس آلکاراس مرد اول تنیس جهان از اسپانیا، در ۲ست متوالی و با نتایج مشابه ۶بر۴ از سد تیلور فریتس امریکایی گذشت و به‌عنوان قهرمانی دست یافت.

آلکاراس با کسب عنوان قهرمانی این مسابقات، برای هشتمین مرتبه به‌عنوان قهرمانی مسابقات فصل و همچنین به بیست و چهارمین عنوان قهرمانی مسابقات تنیس دست یافت. آلکاراس در این رقابت‌ها پیش از رسیدن به فینال به ترتیب برابر سباستین بائز، زیزو برگز، برندون ناکاشیما و کسپر رود صاحب برتری شده بود. او در این مسابقات فقط یک ست را به کسپر رود واگذار کرد.

