یورگن کلوپ پس از خداحافظی از لیورپول: دیگر دلتنگ مربیگری نیستم؛ حالا زندگی میکنم
یورگن کلوپ، سرمربی سابق لیورپول که پس از ۹ سال پرافتخار در تابستان ۲۰۲۴ از نیمکت این تیم جدا شد، اکنون در جایگاهی تازه بهعنوان مدیر ارشد جهانی فوتبال گروه ردبول فعالیت میکند.
به گزارش ایلنا، او میگوید از زندگی آرام و آزاد جدیدش لذت میبرد و دیگر هیچ دلتنگیای برای هیجان و فشارهای مربیگری ندارد؛ با این حال همچنان دغدغه سلامت بازیکنان و آینده فوتبال جهان را در ذهن دارد.
یورگن کلوپ، مردی که نهتنها فوتبال انگلیس بلکه جهان را تحت تأثیر قرار داد، پس از ترک لیورپول در تابستان ۲۰۲۴، با آرامشی غیرمنتظره از مربیگری فاصله گرفت. او اعلام کرد: «هیچ چیزی از زندگی مربیگریام را از دست نمیدهم.»
کلوپ که به مدت 9 سال هدایت لیورپول را برعهده داشت و این باشگاه را به اولین قهرمانی لیگ برتر پس از ۳۰ سال رساند، حالا مسئولیتی کاملاً متفاوت را برعهده گرفته است. مدیر ارشد جهانی فوتبال در گروه ردبول. گروهی که در سراسر جهان چندین تیم فوتبال دارد و به توسعه فلسفه بازی و استراتژی انتقال بازیکنها میپردازد.
وقتی از او پرسیده شد که آیا هنوز مشتاق دیدن بازیهاست، پاسخ داد: «نه، اصلاً. من از عملکرد لیورپول خیلی راضی بودم، چند بازی دیدم، ولی اینطور نبود که شنبهها با هیجان منتظر بازیها باشم.»
او به وضوح اعلام کرد که زندگی جدیدش سرشار از آرامش و شادی است، با ورزش، وقت گذراندن با نوهها و تجربیات روزمرهای که قبلاً از آن محروم بود.
چالشهای جدید
با وجود محبوبیت فراوان کلوپ، انتقال او به ردبول در آلمان جنجالبرانگیز بود. گروه ردبول به دلیل نقض روح سنتی فوتبال آلمان مورد انتقاد قرار گرفته است و هواداران تیمهای رقیب اغلب بشدت علیه این گروه موضع میگیرند. کلوپ درباره واکنشها گفت: «من میدانستم که این اتفاق خواهد افتاد. مردم آلمان ردبول را در فوتبال نمیخواهند، ولی من کاری میکنم که درست است، بدون آسیب زدن به کسی.» او در پاسخ به این سؤال که آیا این واکنشها برایش ناامیدکننده بود، اضافه کرد: «من انتظار ندارم همه کارهایم را دوست داشته باشند. من باید بهخاطر دل خودم این کار را انجام دهم.»
زندگی جدید، آزادی تازه
کلوپ از آزادیهای تازه خود لذت میبرد: «من حالا حق انتخاب دارم. میتوانم هر وقت خواستم به تعطیلات بروم و دیگر لیگ برتر یا بوندسلیگا نیست که به من بگوید چه کنم.» او حتی میگوید گاهی اوقات تمرینها را ۲۰دقیقه زودتر ترک میکند، چون دیگر مجبور نیست تا پایان بماند.
نگرانیها درباره سلامت بازیکنان
یکی از دغدغههای اصلی کلوپ، فشارهای بیش از حد روی بازیکنان است. او شدیداً با برگزاری تورنمنتهای متعدد در طول فصل مخالف است: «ما از بهترینهای فوتبال توقع بیش از حد داریم و فراموش میکنیم که بدون آنها این بازی وجود نخواهد داشت.»
او از طرحهای جدید فیفا برای جام جهانی ۶۴ تیمی نیز انتقاد کرد: «هرچه بگویم مثل این است که با مایکروویو حرف بزنم. هیچ تأثیری ندارد.» کلوپ تأکید کرد که بازیکنان و مربیان باید درباره شرایط کاری بهتر صحبت کنند و شاید حاضر باشند دستمزد کمتری بگیرند اما از سلامت و استراحت کافی برخوردار باشند.
آیندهای متفاوت اما پر از شور و اشتیاق
اگرچه کلوپ دیگر روی نیمکت مربیگری نیست، اما در دنیای فوتبال حضور فعال دارد و از آموزش دادن هر روزه لذت میبرد. او میگوید: «من سال گذشته احساس کردم پنج سال تجربه تازه به دست آوردهام. این کار جدید، هرچند متفاوت، اما بسیار جذاب است.»
کلوپ اعتراف میکند که دیگر نمیخواهد پیرمردی باشد که دائماً به گذشته نگاه میکند، بلکه میخواهد نیروی محرکه باشد، کسی که مربیان و مدیران ورزشی در مواقع بحرانی به او مراجعه کنند.
پایان با نگاهی به گذشته و آینده
کلوپ میگوید زندگی مربیگری، هرچند پر از افتخار بود، اما به قیمت از دست دادن تجربههای ساده زندگی تمام شد: «در ۲۵سال مربیگری فقط دو بار به عروسی رفتم و چهار بار سینما، تمامش هم در هشت هفته اخیر. حالا فرصت دارم زندگی کنم.»
در نهایت، یورگن کلوپ با خنده میگوید: «من پاپ فوتبال نیستم، فقط یک انسانم که فوتبال را دوست دارد و میخواهد به آن خدمت کند.»