بایرن مونیخ به دنبال تمدید قرارداد هری کین: او ستون پروژه بلندمدت ماست
در شرایطی که شایعاتی درباره وجود بند خروج در قرارداد هری کین مطرح شده، مکس ابرل مدیر ورزشی بایرن مونیخ با تأکید بر نقش کلیدی ستاره انگلیسی در برنامههای آینده باشگاه اعلام کرد که باواریاییها قصد دارند قرارداد این مهاجم گلزن را پیش از پایان موعد رسمی آن در سال ۲۰۲۷ تمدید کنند.
به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ این روزها بیش از هر زمان دیگری به ستاره انگلیسی خود، هری کین، وابسته است. مکس ابرل، مدیر ورزشی بایرن مونیخ در مصاحبهای جدید با رسانهها، به صراحت از تمایل باشگاه برای تمدید قرارداد هری کین سخن گفت و تأکید کرد که این مهاجم انگلیسی یکی از ارکان اصلی پروژه بلندمدت بایرن مونیخ است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که هری کین با عملکرد خیرهکنندهاش، رکوردهای جدیدی را به نام خود ثبت کرده و بحثهای داغی پیرامون آیندهاش در آلیانز آرهنا را برانگیخته است.
مکس ابرل پیش از سفر بایرن مونیخ به قبرس برای دیدار در لیگ قهرمانان اروپا با پافوس، گفت: «هری بازیکنی کلیدی برای ماست. او به بایرن آمد چون واقعاً از بازی در اینجا لذت میبرد و میخواهد جامهای بیشتری ببرد. ما هم علاقهمند به تمدید قراردادش هستیم و این فرایندی طولانی و دقیق خواهد بود. هدفمان متقاعد کردن او به پروژه بایرنمونیخ است و ما میخواهیم او بماند.»
این حرفها در حالی مطرح شده که قرارداد هری کین تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد، اما شایعات اخیر حول بند خروجی به ارزش حدود ۶۵میلیون یورو (معادل تقریبی ۵۷میلیون پوند) در قرارداد کین داغ است.