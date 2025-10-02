پس از جدایی پرحاشیه از قرمزها: ۴۰ روز در هتل حبس بودم!

به گزارش ایلنا، او با اشاره به بیش از ۴۰ روز تمرین انفرادی و زندگی در هتل، این دوران را «بی‌احترامی آشکار» دانست، اما اکنون با انگیزه‌ای تازه در اسپانیا به دنبال بازگشت به ترکیب تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ است.

آنتونی، مهاجم برزیلی که با رقم ۸۵میلیون پوند از آژاکس به منچستریونایتد پیوست، دوران سخت و پرچالشی را در اولدترافورد پشت سر گذاشت و حالا پس از انتقال به رئال بتیس، درباره تجربه تلخ خود در باشگاه انگلیسی پرده برداشته است.

آنتونی که در نیم‌فصل دوم سال گذشته به‌صورت قرضی راهی بتیس شده و عملکرد قابل توجهی داشت، ترجیح داد بار دیگر در اندلس بازی کند. با این حال منچستریونایتد انتقال دائم او را بشدت دشوار کرد و این موضوع باعث شد مهاجم برزیلی بیش از ۴۰روز در هتلی جدا از تیم تمرین کند تا سرانجام انتقالش نهایی شود.

مهاجم ۲۵ساله در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «ماه‌های سختی را در انگلیس گذراندم، بیش از ۴۰روز در هتل بودم و جدا از تیم تمرین می‌کردم. احساس کردم که به من بی‌احترامی شده، اما نمی‌خواهم جنجال درست کنم. زندگی همین است. من به باشگاه احترام می‌گذارم، هم روزهای خوب و هم بد را تجربه کردم و دو عنوان قهرمانی کسب کردم.»

آنتونی در منچستریونایتد با وجود هزینه هنگفت، فقط ۱۲گل در ۹۶بازی به ثمر رساند و نتوانست جایگاه ثابتی در ترکیب تیم پیدا کند. این موضوع باعث شد در ژانویه سال‌جاری راهی اسپانیا شود و در بتیس با ۹گل در ۲۶ بازی، نقش مهمی در رسیدن تیم به فینال لیگ کنفرانس اروپا ایفا کند.

اما بازگشت او به اولدترافورد، او را دوباره در لیست بازیکنان مازاد قرار داد و شرایط دشواری برایش رقم خورد. آنتونی که پیش از این در بتیس محبوب شده بود، اکنون امیدوار است فصل جدید را با انگیزه تازه و در جمع هواداران اسپانیایی آغاز کند.

یکی از اهداف اصلی این بازیکن، جلب اعتماد کارلو آنچلوتی و حضور در ترکیب تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ است. آنتونی پیش‌تر در جام جهانی ۲۰۲۲ بازی کرده و به همراه تیم ملی برزیل مدال طلای المپیک ۲۰۲۰ را نیز کسب کرده است.

مهاجم برزیلی درباره هدفش گفت: «رؤیای من حضور دوباره در جام جهانی است. افتخار بزرگی است که کشورم را نمایندگی کنم و امیدوارم با عملکردم در بتیس بتوانم در ترکیب نهایی قرار بگیرم.»

آنتونی که پیش‌تر از سختی‌های روزهای تمرین جدا از تیم و تنهایی در هتل صحبت کرده بود، اکنون با انگیزه و لبخندی تازه در بتیس بازی می‌کند. او به حمایت هواداران این باشگاه علاقه‌مند شده و هدفش جبران محبت‌های آنهاست.

این مهاجم توانست اولین گل فصل ۲۰۲6-۲۰۲5 خود را در لیگ اروپا برابر ناتینگهام فارست به ثمر برساند؛ دیداری که با تساوی ۲-۲ به پایان رسید و آنتونی نشان داد آماده است تا در فصل جدید بدرخشد.

آنتونی حالا امیدوار است فصل تازه‌ای در رئال بتیس آغاز کند و تجربه تلخ انگلیس را پشت سر بگذارد، جایی که او بیشتر از حد انتظار کنار گذاشته شد اما حالا فرصت دارد تا دوباره خودش را ثابت کند.

