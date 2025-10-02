به گزارش ایلنا، عبدالله بیرانوند نخستین ملی‌پوش ایران است که ۱۴ مهر در دسته ۷۹ کیلوگرم روی تخته می‌رود، اما حساس‌ترین تقابل برای وزنه‌برداری ایران روز ۱۷ مهر رقم خواهد خورد.

در فاصله یک روز مانده تا آغاز رقابت‌های جهانی 2025 وزنه‌برداری در کشور نروژ فدراسیون جهانی وزنه‌برداری برنامه زمانبندی رقابت اوزان هشت‌گانه مردان وزنان را نیز اعلام کرد. برهمین اساس، زمانبندی دست به وزنه شدن نماینده‌های کاروان وزنه‌برداری مردان ایران در این دوره از پیکارها نیز معین شد. سوای اتفاق‌های مهم و جالب توجهی که پیش‌بینی می‌شود در رقابت‌های جهانی نروژ رخ دهد، رقابت کیانوش رستمی یکی از ستاره‌ها و مدال‌داران وزنه‌برداری ایران، این‌بار در قامت وزنه‌بردار کشور کوزوو مقابل ملی‌پوشان وزنه‌برداری ایران است. رقابتی مهیج و جذاب در دسته وزنی 94کیلوگرم که می‌تواند صحنه‌ها و لحظات به‌یادماندنی و خاطره‌انگیزی را برای ما رقم بزند.

جدال بیرانوند برای امتیاز تیمی در 14 مهر

مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۵، قرار است از روز دهم مهرماه به میزبانی شهر فورده و کشور نروژ آغاز شود. در این دوره از پیکارها ۵۰۵ وزنه‌بردار در ۲بخش زنان و مردان به‌مصاف هم می‌روند. در مسابقات جهانی نروژ ۲۵۵پولادمرد و ۲۵۰وزنه‌بردار زن حضور دارند. تیم‌های ملی وزنه‌برداری ایران، چین‌تایپه، امریکا و مکزیک با هشت نماینده(ترکیب کامل) به فورده نروژ می‌روند. اما چین تنها با 3وزنه‌بردار در بخش مردان در این دوره از مسابقات حضوردارد. اما کاروان وزنه‌برداری ایران با ترکیب کامل راهی این دوره از رقابت‌ها می‌شود تا بتواند با جمع‌آوری امتیاز در اوزانی که وزنه‌بردار دارد، شانس قهرمانی خود را افزایش دهد، از روز 14مهره با رفتن عبدالله بیرانوند ملی‌پوش دسته وزنی 79کیلوگرم کشورمان در گروهB رقابت‌ها روی تخته مسابقه رسماً جدال خود را با رقبای جهانی در نروژ استارت می‌زند. بیرانوند شانسی برای کسب مدال جهانی ندارد، اما به این رقابت‌ها اعزام شده تا با ثبت رکوردی خوب، حداقل بتواند بیشترین امتیاز را برای نتیجه نهایی تیمی و بالا رفتن شانس قهرمانی کسب کند. تیم ملی ایران چون در دسته وزنی فوق سنگین نماینده‌های شانس مدال دارد، سعی کرده با استفاده از سطح نسبتاً پایین کیفی و کمی این دوره از رقابت‌های جهانی در نروژ، از فرصت ویژه‌ای که پیش آمده نهایت استفاده را برده و شانس قهرمانی تیمی خود را افزایش دهد. بیرانوند از ساعت 18:30 دقیقه عصر دوشنبه 14مهر به وقت تهران به‌مصاف رقبای خود در گروهB می‌رود.

جدال 3 ایرانی در دسته 94 کیلوگرم

پس از عبدالله بیرانوند که اولین نماینده وزنه‌برداری ایران در این دوره از رقابت‌ها خواهد بود، به ترتیب، روز سه‌شنبه 15مهر درگروهA دسته 88کیلوگرم، ایلیا صالحی‌پور از ساعت 18:30 دقیقه با رقبای خود برای کسب مدال رقابت می‌کند. اما قطعاً یکی از حساس‌ترین، مهیج‌ترین و جذاب‌ترین رقابت‌های این دوره مربوط می‌شود به جدال دسته وزنی 94کیلوگرم مردان. روز پنجشنبه 17مهر درگروهA دسته 94کیلوگرم، علی عالی‌پور و علیرضا معینی دو نماینده جوان وزنه‌برداری کشورمان از ساعت21 باید به‌مصاف غول‌های جهان و المپیک در این دسته وزنی بروند. بدون شک جدال این دو وزنه‌بردار با دیگر هموطن نامدار خود یعنی «کیانوش رستمی» که این‌بار در نروژ با دوبنده کشور کوزوو برای مدال جهانی می‌جنگد دیدنی و جالب توجه خواهد بود. سوای رستمی، مرد شماره یک حال حاضر این دسته وزنی کارلوس ناسار بلغاری رکورددار وزنه‌برداری جهان و المپیک در این دسته وزنی است. باید منتظر ماند و دید که معینی و عالی‌پور در مصاف با این ستاره‌های نامدار همچنین فارس الباخ قطری قهرمان وزنه‌برداری جهان و المپیک از ساعت21 به وقت تهران چه برنامه‌ای برای کسب مدال جهانی دارند. روزهای جمعه 18مهر و شنبه 19مهر دو روز سرنوشت ساز برای کاروان ایران خواهد بود زیرا ما در این دو دسته وزنی، 4 نماینده داریم که روی تخته جهانی می‌روند. سوای ابوالفضل زارع که دردسته وزنی 110کیلوگرم هنوز جوان است و اولین تجربه جهانی خود در رده بزرگسالان را درنروژ تجربه می‌کند و در گروهB روی تخته می‌رود که او نیز برای امتیاز جمع کردن به فورده اعزام می‌شود، علیرضا نصیری در دسته 110کیلوگرم در گروهA، همین‌طور علی داودی و آیت شریفی در دسته وزنی 110+ کیلوگرم شانس‌های مسلم کسب مدال جهانی به‌شمار می‌روند. رقابت نصیری برای مدال جهانی دسته 110کیلوگرم از ساعت21 روز 18مهر و رقابت داودی و شریفی از ساعت 17:30دقیقه عصر روز 19مهر خواهد بود.

