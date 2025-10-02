خبرگزاری کار ایران
لیست محرومان هفته ششم لیگ برتر؛

غیبت ساپینتو و برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر

کد خبر : 1694511
کمیته انضباطی اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد؛ لیستی که نام ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال نیز در آن دیده می‌شود.

به گزارش ایلنا، در این هفته چند بازیکن و مربی به دلیل کارت قرمز و آرای انضباطی از حضور در میدان محروم‌اند و دیدار فجرسپاسی با استقلال خوزستان هم به حکم کمیته انضباطی پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

اسامی محرومان هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

رنی هرنان سیمیسترا بوبوی، سید حامد طباطبایی (مربی) از چادرملو اردکان (کارت قرمز)

حسین اینانلو (مربی) از گل گهرسیرجان (کارت قرمز)

نومن کردیک از مس رفسنجان (کارت قرمز)

عرفان قهرمانی از ذوب‌آهن (کارت قرمز)

میثم تیموری از پیکان (رأی انضباطی)

ریکاردو ساپینتو (سرمربی) از استقلال (انضباطی)

دیدار دو تیم فجر شهید سپاسی و استقلال خوزستان در هفته ششم با حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود.

 

