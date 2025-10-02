خبرگزاری کار ایران
قربانی: فجر مقابل استقلال خوزستان به دنبال ادامه روند موفقیت است

قربانی: فجر مقابل استقلال خوزستان به دنبال ادامه روند موفقیت است
سرمربی فجر شهید سپاسی پیش از دیدار هفته ششم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان تأکید کرد تیمش با آمادگی کامل به میدان می‌رود و امیدوار است روند موفق خود را ادامه دهد.

به گزارش ایلنا،  فجر شهید سپاسی  (پنجشنبه) در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال میزبان استقلال خوزستان خواهد بود. پیروز قربانی، سرمربی زردپوشان، در نشست خبری پیش از این دیدار گفت:
کار سختی مقابل تیم جوان و خوب استقلال خوزستان داریم. این تیم نتایج بسیار خوبی گرفته و امیدواریم فردا بتوانیم روند موفق خود را ادامه دهیم و نتیجه خوبی کسب کنیم.

قربانی درباره محرومیت تماشاگران نیز اظهار داشت:
شور و نشاط هواداران در دو بازی قبلی در شیراز فوق‌العاده بود و در حادثه ورزشگاه پارس کمترین تقصیر از آن‌ها بود، اما متأسفانه کمیته انضباطی تماشاگران را محروم کرد. به نظر من فدراسیون فوتبال باید در تصمیمات خود بازنگری کند و ببیند آیا این اقدامات در طول سالیان گذشته نتیجه‌بخش بوده است یا خیر. در کشورهای اطراف خلیج فارس هر کاری می‌کنند تا مردم به ورزشگاه‌ها بیایند، اما در کشور ما بیشترین محرومیت متوجه هواداران است.

او همچنین درباره عملکرد فنی تیمش توضیح داد:
بهترین دفاع، حمله است و اینکه دفاع ما خوب کار می‌کند به خاطر خلق موقعیت و عملکرد مناسب در فاز هجومی و پرسینگ از زمین حریف است. این یکی از نقاط قوت تیم ماست.

دیدار فجر شهید سپاسی و استقلال خوزستان از هفته ششم لیگ برتر فوتبال، روز پنجشنبه از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه پارس شیراز و بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

 

