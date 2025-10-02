لیگ قهرمانان آسیا؛
ویروس هندی! ضربه پنهان به سهمیه ایران
حذف ناگهانی نماینده هند از لیگ قهرمانان آسیا نه تنها دیدار سپاهان با موهون باگان را لغو کرد، بلکه شانس امتیازگیری آسان برای ایران در رنکینگ AFC را از بین برد. کارشناسان هشدار میدهند این اتفاق میتواند بار دیگر در رقابت سهمیهها، به ضرر فوتبال باشگاهی ایران تمام شود.
به گزارش ایلنا، فوتبال ایران بار دیگر با رخدادی غیرمنتظره در لیگ قهرمانان آسیا روبهرو شد؛ جایی که باشگاه هندی موهون باگان از ادامه حضور در رقابتها کنارهگیری کرد و به این ترتیب دیدار برنامهریزی شدهاش مقابل سپاهان لغو شد. تصمیمی که در نگاه نخست شاید کماهمیت به نظر برسد، اما در واقع پیامدهای مهمی برای آینده فوتبال باشگاهی ایران در سطح قاره دارد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با صدور بیانیهای اعلام کرد که موهون باگان بهدلیل عدم سفر به اصفهان برای دیدار با سپاهان، انصراف خود را قطعی کرده و به همین دلیل از جدول مسابقات کنار گذاشته میشود. به این ترتیب تمامی نتایج پیشین این تیم نیز از جدول حذف خواهد شد. این اتفاق پیشتر در گروه تراکتور نیز رخ داد و همان زمان کارشناسان هشدار دادند که حذف حریفان ضعیف میتواند در محاسبه امتیازات سهمیه کشورها تأثیر منفی بگذارد.
مسأله اصلی اینجاست که AFC امتیازات عملکرد باشگاهها را ملاک تقسیم سهمیه میان کشورها قرار میدهد. سال گذشته ایران با اختلاف تنها ۰٫۴۲امتیاز نسبت به قطر، سهمیه حضور در «لیگ نخبگان آسیا» را از دست داد. حالا هم با فاصلهای حدود ۰٫۵۲امتیاز پشت سر قطر قرار داریم. حذف تیمی مثل موهان باگان، عملاً فرصتهای امتیازگیری آسان را از نمایندگان ایران میگیرد و میتواند دوباره به ضرر فوتبال کشور تمام شود. از منظر ورزشی، سپاهان میتوانست با برتری برابر نماینده هند گام مهمی در جدول گروهی بردارد و همزمان به افزایش امتیازات کشور در رنکینگ AFC کمک کند. از دست رفتن این فرصت، نوعی ضربه پنهان به برنامه ایران برای بازگشت به سطح اول فوتبال قاره محسوب میشود.
در سوی دیگر، باشگاه هندی در بیانیهای مدعی شده است که نگرانیهای امنیتی و هشدار برخی دولتها علت اصلی انصراف بوده است. آنها حتی اعلام کردهاند که برای پیگیری این ماجرا به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) شکایت خواهند کرد. با این حال AFC در واکنشی، بر فراهم بودن شرایط میزبانی در ورزشگاه نقشجهان تأکید کرده و حضور ناظران ویژه برای ارزیابی وضعیت امنیتی را یادآور شده است. پیامد فوری این تصمیم، لغو دیدار سپاهان با موهون باگان و حذف نماینده هند از جدول است. اما تأثیرات بلندمدت آن میتواند بسیار جدیتر باشد؛ از کاهش شانس ایران برای افزایش سهمیه گرفته تا از دست دادن فرصتهای اقتصادی و رسانهای ناشی از برگزاری بازیهای بیشتر در خانه.