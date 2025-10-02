خلیفهاصل: مقابل فجر به دنبال بازی تاکتیکی و نتیجه مطلوب هستیم
سرمربی استقلال خوزستان پیش از دیدار با فجر شهید سپاسی گفت تیمش در شرایط روحی و بدنی خوبی قرار دارد و امیدوار است با نمایشی تاکتیکی و کسب نتیجه مطلوب، دل هواداران خوزستانی را شاد کند.
به گزارش ایلنا، خلیفهاصل در ابتدای صحبتهایش با تمجید از حریف گفت:
تیم فجر شهید سپاسی از بازیکنان و کادر فنی بسیار خوبی برخوردار است، اما ما هم استقلال خوزستان هستیم و امیدواریم با یک بازی خوب و کسب نتیجه مطلوب بتوانیم دل مردم خوزستان را شاد کنیم.
او درباره برنامههای تیمش در این مسابقه افزود:
قطعاً مقابل فجر با رویکردی تاکتیکی ظاهر میشویم، چرا که فجر تیمی کاملاً تاکتیکی است و فوتبال را بهخوبی بازی میکند. با این حال، تیم ما از نظر روحی و بدنی در آمادگی کامل قرار دارد.
سرمربی استقلال خوزستان همچنین به نبود تماشاگران در ورزشگاه اشاره کرد و گفت:
خیلی دوست داشتیم مقابل هواداران پرشور شیرازی بازی کنیم، اما متأسفانه این مسابقه بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.
دیدار تیمهای فجر شهید سپاسی شیراز و استقلال خوزستان عصر فردا برگزار میشود و هر دو تیم برای کسب سه امتیاز حیاتی تلاش خواهند کرد تا جایگاه خود در جدول را بهبود بخشند.