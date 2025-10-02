به گزارش ایلنا، تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد فردا در چارچوب هفته ششم لیگ برتر میهمان ملوان بندرانزلی خواهد بود. مهدی رحمتی، سرمربی خیبر، در نشست خبری پیش از این دیدار گفت:

با توجه به روند لیگ امسال، امتیازات تیم‌ها نزدیک به هم است و هنوز فاصله قابل‌توجهی در جدول ایجاد نشده. بنابراین همه تیم‌ها این فرصت را دارند که با نتایج خوب جایگاه خود را تثبیت کنند. از این نظر، بازی فردا برای ما فوق‌العاده مهم است چون از لحاظ امتیازی با ملوان همسایه هستیم.

او با اشاره به شرایط دو تیم افزود:

ملوان جزو تیم‌های خوب، قدیمی و ریشه‌دار فوتبال ایران است. آن‌ها سال گذشته نتایج خوبی گرفتند و حتی به فینال جام حذفی رسیدند. تیم ما هم امسال شروع امیدوارکننده‌ای داشته و روند رو به رشدی طی کرده است. خوشبختانه بازیکنانم به هماهنگی تاکتیکی خوبی رسیده‌اند و آماده‌ایم فردا در استادیوم خاطره‌انگیز مرحوم قایقران یک بازی خوب و روان ارائه دهیم و با امتیاز از زمین خارج شویم.

