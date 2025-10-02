زارع: بیشتر از همیشه به برد نیاز داریم/ آل کثیر رباط صلیبی نداده!
سرمربی ملوان بندر انزلی میگوید تیمش باید برای برد به مصاف خیبر خرم آباد برود.
به گزارش ایلنا، مازیار زارع سرمربی ملوان بندرانزلی در نشست خبری پیش از بازی با خیبر خرمآباد در هفته ششم لیگ برتر گفت: «قطعا در بازی فردا هر دو تیم به دنبال سه امتیاز هستند. نتیجهای جز برد به دو تیم کمکی نمیکند مخصوصا به ما که در زمین خودمان بازی میکنیم و نیاز خیلی زیاد به این سه امتیاز داریم و برای کسب آن تمام تلاشمان را میکنیم.»
او در این باره ادامه داد:
«با توجه به کادر فنی خوب خیبر و بازیکنانی که دارند کار سختی در پیش داریم. امیدوارم با حمایت هواداران بتوانیم سه امتیاز کامل را بگیریم.»
سرمربی ملوان در خصوص مصدومیت آل کثیر توضیح داد:
«پیگیر کارهای عیسی هستیم. هنوز هیچ چیز قطعی نشده است. او آسیب دیده و پزشکان در حال همفکری هستند تا به نتیجه مشخصی برسند ولی اینکه گفته میشود مصدومیت رباط صلیبی داشته، خدا را شکر همچین چیزی نیست. فکر میکنم دکتر صیاد و دکتر جلالی در ادامه باید در این باره توضیح دهند که مصدومیت تا چه اندازه است.»
او در ادامه گفت:
«متاسفانه برای این بازی مصدوم زیاد داریم. قائم اسلامی خواه نیست، فرحان جعفری، آشوری و عیسی نیستند. مطمئنا بقیه بازیکنان میآیند و کار را به بهترین شکل انجام خواهند داد. فرقی نمیکند. هر کسی که باشد باید زیاد تلاش کند. مطمئنا غیبت این چند نفر احساس میشود اما قطعا با نفراتی که در اختیار داریم، به جز سه امتیاز به هیچ چیز دیگری نمیتوانیم فکر کنیم.»
مازیار زارع در ادامه گفت:
«دیدگاهها بین کسی که از بیرون بازی را میبیند با کسی که کنار زمین است فرق میکند. چون نیاز به زمان داری تا کار درست انجام شود و عیسی داشت خوب کار میکرد. با چند تعویض ریتم تیم ما بهتر شد چون میدانستیم در آن مقطع از بازی فضای بیشتری گیرمان میآید. در مجموع همه نفرات تیم، با تمام تلاش بازی میکنند.»
او در پایان تاکید کرد:
«فردا بیشتر از همیشه به حمایت هواداران نیاز داریم و میدانیم این سه امتیاز تا چه اندازه میتواند برایمان مهم باشد.»