مبازیکن عراقی حقش را از CAS گرفت
فوری: محرومیت قطعی استقلال از دو پنجره نقل و انتقالاتی!
یک تصمیمی اشتباه غیرمدیریتی اکنون آبیها را با دردسر بزرگی در خصوص فسخ یکطرفه قرارداد با منتظر محمد مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، روزهای سخت استقلال همچنان ادامه دارد و بدبیاریهای این باشگاه پایانی ندارد.
کمیته وضعیت بازیکنان و اتاق حل اختلاف فیفا حکمی صادر کرده که طی آن باشگاه استقلال به دلیل فسخ غیرموجه قرارداد منتظر محمد هافبک عراقی سابق خود، با محرومیتی سنگین روبهرو شده است.
بر اساس این حکم، استقلال علاوه بر پرداخت غرامتی حدود ۳۰ میلیارد تومان به این بازیکن، از حضور در دو پنجره نقلوانتقالاتی آینده محروم خواهد بود. این در حالی است که قرارداد منتظر محمد با استقلال به صورت ریالی بسته شده بود و فسخ ناگهانی آن در شهریور سال گذشته، در دوران مدیریت فرشید سمیعی، حالا تبعات سنگینی برای باشگاه به همراه داشته است.
نکته مهم اینجاست که حتی با تسویه کامل غرامت، محرومیت استقلال از دو پنجره نقلوانتقالاتی پابرجا خواهد ماند و تیم اجازه جذب بازیکن جدید را نخواهد داشت. تنها راه باقیمانده برای باشگاه، شکایت به دادگاه عالی ورزش (CAS) است؛ جایی که مدیران امیدوارند بتوانند حکم را لغو یا کاهش دهند.
این حکم در شرایطی صادر شده که استقلال هنوز از ناکامیهای آسیایی برابر الوصل امارات و المحرق بحرین خارج نشده بود. حالا محرومیت سنگین و جریمه مالی نیز به این مشکلات اضافه شده تا یکی از بحرانیترین مقاطع تاریخ باشگاه رقم بخورد؛ روزهایی که هواداران استقلال بیش از هر زمان دیگری چشمانتظار یک تغییر جدی هستند.