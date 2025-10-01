عذرخواهی استقلال از هواداران پس از شکست مقابل المحرق

به گزارش ایلنا، پس از نتایج ضعیف اخیر تیم فوتبال استقلال، مدیران این باشگاه با صدور بیانیه‌ای رسمی از هواداران عذرخواهی کرده و اعلام کردند روز پنجشنبه جلسه‌ای مهم با حضور ریکاردو ساپینتو برگزار خواهد شد. این جلسه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده نیمکت آبی‌ها داشته باشد.

شکست‌های اخیر استقلال بار دیگر فضای تیم را تحت‌تأثیر قرار داده و نگرانی هواداران را افزایش داده است. در همین راستا، هیات مدیره باشگاه تصمیم گرفته با برگزاری جلسه‌ای فوری با سرمربی پرتغالی خود، دلایل افت فنی و نتایج دور از انتظار تیم را بررسی کند.

این نشست قرار است روز پنجشنبه برگزار شود و نتایج آن از طریق رسانه رسمی باشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. بسیاری از هواداران چشم‌انتظار تصمیمات هیات مدیره هستند تا تکلیف آینده نیمکت استقلال مشخص شود.

باشگاه استقلال در بیانیه رسمی خود آورده است:«پیش از هرچیز بر خود لازم می‌دانیم تا از هواداران عزیز استقلال بابت نتایج اخیر این تیم صمیمانه عذرخواهی کنیم. هیات مدیره باشگاه استقلال جهت بررسی دلایل نتایج اخیر این تیم، فردا (پنجشنبه) جلسه‌ای را با ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال برگزار خواهد کرد و نتایج این جلسه از طریق رسانه رسمی باشگاه استقلال به اطلاع هواداران عزیز خواهد رسید.»

