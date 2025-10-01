تکلیف ساپینتو فردا مشخص میشود
ریکاردو ساپینتو پس از شکست استقلال مقابل المحرق با اعضای هیات مدیره باشگاه دیدار میکند.
به گزارش ایلنا، پس از شکست استقلال در دیدار امشب، فضای باشگاه آبیها ملتهب شد و توجهها به آینده ریکاردو ساپینتو جلب شده است. در همین راستا، مدیر رسانهای استقلال اعلام کرد فردا جلسهای با حضور سرمربی پرتغالی در باشگاه برگزار خواهد شد.
پژمان ماندگاری، مدیر رسانهای استقلال در جمع خبرنگاران گفت:«آقای ساپینتو به احترام اصحاب رسانه در نشست خبری حاضر شد. موضوع اخراج مطرح نیست. طبق صحبتهای آقای تاجرنیا، فردا جلسهای با حضور ساپینتو برگزار میشود و نتیجه آن از طریق روابط عمومی باشگاه اطلاعرسانی خواهد شد.»
او درباره وضعیت روحی سرمربی استقلال افزود:«ساپینتو قصد خداحافظی نداشت، اما روحیه خوبی هم نداشت و به همین دلیل منتظر پرسش خبرنگاران نشد. هواداران استقلال حق دارند از این شرایط ناراحت باشند.»
ماندگاری همچنین درباره برخی شعارهای هواداران و تشویق نام فرهاد مجیدی گفت:«این موضوعات در حوزه وظایف من نیست و نمیتوانم درباره آن اظهارنظر کنم. فردا جلسه برگزار میشود و نتیجه مشخص خواهد شد. از نظر من، در تیم اتحاد و رفاقت وجود دارد و این مسائلی که مطرح میکنید در جمع بازیکنان دیده نمیشود.»