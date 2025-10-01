خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خروج ناگهانی ساپینتو از کنفرانس پس از باخت استقلال

خروج ناگهانی ساپینتو از کنفرانس پس از باخت استقلال
کد خبر : 1694472
لینک کوتاه کپی شد.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال، پس از چند جمله کوتاه و اعتراض به نتیجه بازی، کنفرانس خبری را به طور ناگهانی ترک کرد.

به گزارش ایلنا، ساپینتو در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: «این نتیجه نه عادی بود و نه عادلانه. تیم ما شایسته کسب نتیجه بهتری بود. مالکیت توپ در حدود ۷۰ درصد در زمین حریف بود و موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم. حریف باشگاه بزرگی نبود، اما حداقل انتظار می‌رفت نبازیم.»

او ادامه داد: «بازی خوبی انجام دادیم، اما شایسته پیروزی بیشتری بودیم. در طول هفته تمرینات دفاعی خوبی داشتیم، اما با یک اشتباه گل دریافت کردیم. همه بازیکنان تلاش کردند و باید تمرکزمان را حفظ کنیم، زیرا کوچک‌ترین خطا می‌تواند تیم را دچار مشکل کند.»

پس از این اظهارات، ساپینتو با حالتی ناراحت و پریشان کنفرانس را ترک کرد. صحبت هایش منطقی نداشت با وجود اینکه آبی‌ها کنترل توپ را در دست داشتند، اما در خلق موقعیت‌های گل ناکام بودند و حملات آنها به سمت دروازه حریف بحرینی بی‌برنامه به نظر می‌رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی