خروج ناگهانی ساپینتو از کنفرانس پس از باخت استقلال

به گزارش ایلنا، ساپینتو در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: «این نتیجه نه عادی بود و نه عادلانه. تیم ما شایسته کسب نتیجه بهتری بود. مالکیت توپ در حدود ۷۰ درصد در زمین حریف بود و موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم. حریف باشگاه بزرگی نبود، اما حداقل انتظار می‌رفت نبازیم.»

او ادامه داد: «بازی خوبی انجام دادیم، اما شایسته پیروزی بیشتری بودیم. در طول هفته تمرینات دفاعی خوبی داشتیم، اما با یک اشتباه گل دریافت کردیم. همه بازیکنان تلاش کردند و باید تمرکزمان را حفظ کنیم، زیرا کوچک‌ترین خطا می‌تواند تیم را دچار مشکل کند.»

پس از این اظهارات، ساپینتو با حالتی ناراحت و پریشان کنفرانس را ترک کرد. صحبت هایش منطقی نداشت با وجود اینکه آبی‌ها کنترل توپ را در دست داشتند، اما در خلق موقعیت‌های گل ناکام بودند و حملات آنها به سمت دروازه حریف بحرینی بی‌برنامه به نظر می‌رسید.

