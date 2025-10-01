در انتظار تصمیم نهایی: ساپینتو در آستانه ترک نیمکت استقلال

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو در شش دیدار اخیر خود روی نیمکت استقلال طعم پیروزی را نچشیده و تیمش نه‌تنها روند رو به رشدی ندارد، بلکه هر هفته ضعیف‌تر از قبل ظاهر می‌شود. اوج این ناکامی‌ها شکست سنگین و تاریخی مقابل الوصل امارات بود؛ دیداری که با نتیجه ۷ بر ۱ به پایان رسید و به عنوان یکی از تلخ‌ترین شب‌های استقلال در تاریخ آسیا ثبت شد.

در دیدار برابر المحرق بحرین نیز آبی‌ها هیچ نشانی از تیمی پرانرژی و منسجم نداشتند. بازیکنان استقلال کم‌جان و بی‌روحیه نشان دادند و هیچ تاکتیک مشخصی از سوی کادر فنی دیده نمی‌شد. تعویض‌های اشتباه ساپینتو هم مزید بر علت شد؛ به ویژه بیرون کشیدن یاسر آسانی ـ بهترین بازیکن استقلال در زمین ـ در دقیقه ۷۷ آن هم در شرایطی که تیم یک گل عقب بود، با واکنش منفی هواداران روبه‌رو شد.

این نمایش‌ها نشان می‌دهد استقلال به وضوح به یک بن‌بست فنی رسیده است و صرف‌نظر از نتایج کسب‌شده، این مسئله باید به سرعت مورد بررسی جدی قرار گیرد.

از سوی دیگر، پیش از دیدار با المحرق شنیده می‌شد کلارنس سیدورف به عنوان مشاور عالی باشگاه جلسه‌ای با کادر فنی برگزار کرده و هشدار داده در صورت ادامه نتایج ناموفق، تغییرات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. حالا که استقلال بار دیگر شکست خورده، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده نیمکت آبی‌ها جدی‌تر شده و طبق شنیده‌ها، سیدورف خواستار برگزاری جلسه اضطراری برای تعیین تکلیف ساپینتو شده است.

حالا باید دید آیا این سرمربی که در ابتدای فصل و در شرایط دشوار کشور، لقب «شیر دل آبی‌ها» را از هواداران گرفته بود، همچنان فرصت ادامه کار خواهد داشت یا همکاری او با استقلال به پایان خواهد رسید. هرچند واقعیت این است که محبوبیت ساپینتو در میان طرفداران استقلال به شدت کاهش یافته و صبر هواداران نیز رو به پایان است.

