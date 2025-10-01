خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقلال بدون امتیاز در قعر جدول گروه آسیایی!

استقلال بدون امتیاز در قعر جدول گروه آسیایی!
کد خبر : 1694459
لینک کوتاه کپی شد.

با ثبت دومین شکست پیاپی، استقلال با ۸ گل خورده در دو بازی، انتهای جدول گروه A لیگ قهرمانان آسیا را اشغال کرد.

به گزارش ایلنا، استقلال پس از گذشت دو هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شرایط بسیار دشواری را پشت سر می‌گذارد و بدون امتیاز در قعر جدول گروه A ایستاده است.

آبی‌پوشان پایتخت در اولین دیدار خود مقابل الوصل امارات شکست سنگین ۷ بر ۱ را تجربه کردند؛ نتیجه‌ای که شوک بزرگی به هواداران و کادر فنی وارد کرد. در دومین مسابقه نیز استقلال در ورزشگاه شهدای قدس برابر المحرق بحرین با یک گل تن به شکست داد تا دومین ناکامی متوالی خود را در آسیا ثبت کند.

این نتایج در حالی رقم خورده که استقلالی‌ها امیدوار بودند بازگشت ریکاردو ساپینتو به نیمکت پس از پایان محرومیت، شرایط تیم را بهبود ببخشد. اما آمار نشان می‌دهد شاگردان او در دو مسابقه آسیایی اخیر ۸ گل دریافت کرده و تنها یک گل زده‌اند.

بر اساس جدول گروه A، الوصل امارات با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۷ صدرنشین است. المحرق بحرین نیز با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۵ جایگاه دوم را در اختیار دارد. الوحدات اردن با دو شکست و بدون امتیاز اما تفاضل گل بهتر (-۵) در رده سوم ایستاده و استقلال با دو باخت، تفاضل گل منفی ۷ و بدون امتیاز قعرنشین جدول است.

استقلال بدون امتیاز در قعر جدول گروه آسیایی!

با این شرایط، استقلال برای زنده نگه داشتن شانس صعود نیازمند کسب نتایج فوق‌العاده در بازی‌های برگشت است، در غیر این صورت خطر حذف زودهنگام از آسیا بیش از پیش جدی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی