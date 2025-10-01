استقلال بدون امتیاز در قعر جدول گروه آسیایی!

به گزارش ایلنا، استقلال پس از گذشت دو هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شرایط بسیار دشواری را پشت سر می‌گذارد و بدون امتیاز در قعر جدول گروه A ایستاده است.

آبی‌پوشان پایتخت در اولین دیدار خود مقابل الوصل امارات شکست سنگین ۷ بر ۱ را تجربه کردند؛ نتیجه‌ای که شوک بزرگی به هواداران و کادر فنی وارد کرد. در دومین مسابقه نیز استقلال در ورزشگاه شهدای قدس برابر المحرق بحرین با یک گل تن به شکست داد تا دومین ناکامی متوالی خود را در آسیا ثبت کند.

این نتایج در حالی رقم خورده که استقلالی‌ها امیدوار بودند بازگشت ریکاردو ساپینتو به نیمکت پس از پایان محرومیت، شرایط تیم را بهبود ببخشد. اما آمار نشان می‌دهد شاگردان او در دو مسابقه آسیایی اخیر ۸ گل دریافت کرده و تنها یک گل زده‌اند.

بر اساس جدول گروه A، الوصل امارات با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۷ صدرنشین است. المحرق بحرین نیز با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۵ جایگاه دوم را در اختیار دارد. الوحدات اردن با دو شکست و بدون امتیاز اما تفاضل گل بهتر (-۵) در رده سوم ایستاده و استقلال با دو باخت، تفاضل گل منفی ۷ و بدون امتیاز قعرنشین جدول است.

با این شرایط، استقلال برای زنده نگه داشتن شانس صعود نیازمند کسب نتایج فوق‌العاده در بازی‌های برگشت است، در غیر این صورت خطر حذف زودهنگام از آسیا بیش از پیش جدی خواهد بود.

