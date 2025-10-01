بعد از فاجعه الوصل: استقلال باز هم تاریخی باخت!

به گزارش ایلنا، تیم المحرق امشب با شکست استقلال یک رکورد تاریخی را به ثبت رساند.

برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران، یک تیم از کشور بحرین موفق شد در خاک ایران به پیروزی دست یابد.

این باخت، علاوه بر اینکه شکست سنگینی برای استقلال محسوب می‌شود، فشار روی ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم را بیش از پیش افزایش داده است.

عملکرد ضعیف تیم در این دیدار، ضعف در خط دفاع و ناکارآمدی در حمله را نشان داد و هواداران استقلال را بیش از پیش نگران کرده است.

اکنون موجی از انتقادها علیه ساپینتو در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و بسیاری از طرفداران خواستار بازگشت فرهاد مجیدی به نیمکت استقلال هستند تا دوباره تیم به روزهای موفقیت بازگردد.

انتهای پیام/