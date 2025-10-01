بحران عمیق استقلال؛
ساپینتو در باتلاق ناکامیها گیر کرده است
استقلال، یکی از پرافتخارترین باشگاههای ایران، در آغاز فصل جدید با هدایت ریکاردو ساپینتو وارد بحرانی شده که هر روز ابعاد آن گستردهتر میشود.
به گزارش ایلنا، آمار و نتایج ۸ بازی اخیر تیم، نشانههایی روشن از ضعف در عملکرد فنی و استراتژیک تیم ارائه میدهد و نشان میدهد ساپینتو هنوز نتوانسته راهکاری برای تغییر روند پیدا کند.
آمار و عملکرد تیم
در ۸ بازی انجام شده، استقلال تنها یک برد کسب کرده، سه مساوی داشته و چهار بار شکست خورده است. تیم در این مدت ۹ گل زده و ۱۷ گل خورده، یعنی تفاضل گل منفی ۸. تنها یک برد در ۸ بازی، نشاندهنده ضعف در تبدیل موقعیتها به پیروزی است. سه مساوی بیشتر از عملکرد دفاعی ضعیف تیم نشأت میگیرد تا تاکتیک موفق. چهار شکست سنگین، از جمله شکستهای آسیایی، هواداران را نگران کرده است. گلها و گل خورده نیز نشان میدهد تیم نه تنها خط دفاع ضعیفی دارد، بلکه در حمله نیز ناکارآمد عمل میکند.
عملکرد در لیگ و آسیا
در لیگ برتر و طی ۵ بازی، استقلال تنها ۶ امتیاز کسب کرده و رتبهای پایینتر از انتظار دارد. نتایج مقابل رقبای میانی و ضعیف لیگ، هشدار بزرگی برای بحران مدیریتی و فنی است. در آسیا تیم هنوز هیچ امتیازی نگرفته و شانس صعود به مرحله حذفی به شدت کاهش یافته است.
مشکلات فنی و تاکتیکی
دفاع استقلال شکننده است و ۱۷ گل خورده در ۸ بازی نشاندهنده ضعف شدید در سازمان دفاعی است. خط دفاع بدون هماهنگی عمل میکند و اشتباهات فردی باعث گلهای آسان شده است. حملات تیم نیز ناکارآمد هستند و با وجود بازیکنان تکنیکی، تنها ۹ گل زده شده است که نشان میدهد برنامه تهاجمی مؤثری وجود ندارد. تصمیمات ساپینتو در تعویضها و تاکتیکها هنوز نتایج ملموسی به همراه نداشته و اعتماد هواداران کاهش یافته است.
واکنش هواداران
هواداران استقلال از ناکامیها به شدت عصبی و ناامید شدهاند. در شبکههای اجتماعی، موج درخواست برای بازگشت فرهاد مجیدی به شدت بالا گرفته است. شعارها و هشتگها علیه ساپینتو نشان میدهد که صبر هواداران رو به اتمام است و فشار بر مدیریت باشگاه افزایش یافته است.
استقلال با ساپینتو در حال طی مسیر سقوط است. عملکرد فنی تیم بهبود نیافته و اعتماد هواداران نیز از دست رفته است. اگر تغییرات فوری در تاکتیکها و عملکرد بازیکنان ایجاد نشود، بحران استقلال عمیقتر خواهد شد و فشارها ممکن است مدیریت را به تصمیمات جدی مانند تغییر سرمربی یا تقویت تیم با بازیکنان جدید مجبور کند.
تیم نیاز دارد در هر دو بخش دفاع و حمله اصلاحات فوری انجام دهد، اعتماد هواداران بازسازی شود و استراتژی کوتاهمدت و بلندمدت برای آسیا و لیگ داخلی تدوین گردد.