با اتحاد استانی به دنبال تداوم روند موفقیت

برگزاری جلسه هیات مدیره باشگاه شمس آذر
اعضای هیات مدیره شمس آذر با برگزاری جلسه در خصوص آخرین وضعیت تیم و مسائل مختلف به بحث و گفتگو پرداختند.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی باشگاه شمس آذر، بعد از تساوی ارزشمند مقابل استقلال تهران و کسب پنجمین امتیاز لیگ و تداوم شکست ناپذیری شاگردان وحید رضایی، این تیم در شرایطی خود را مهیای جدال حساس این هفته برابر آلومینیوم اراک می‌کند که ساعاتی پیش جلسه هیات مدیره این تیم با حضور تمامی اعضا برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مهرزاد نجفیان، مالک و رییس هیات مدیره باشگاه، عباس اعلایی مقدم مدیرعامل باشگاه و همچنین مهدی عبدیان، ایرج رحمانی، ایرج لطیفی و ارسلان نجفیان ضمن ارائه ابلاغ‌های اعضای هیات مدیره، در خصوص آخرین وضعیت و برنامه‌های راهبردی باشگاه نیز به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

در این نشست، علاوه بر ابلاغ احکام اعضای هیات مدیره، موضوع بازگشت سه امتیاز کسر شده که از دغدغه‌های اصلی هواداران است، مورد بررسی قرار گرفت. باشگاه اعلام کرد با رفع نواقص باقیمانده در تلاش است این امتیازات به جدول بازگردد.

در بخش دیگری از جلسه این باشگاه موضوع مربوط به شرایط تیم آکادمی و رده‌های پایه این باشگاه مورد بررسی قرر گرفت و این باشگاه قصد دارد همانند فصول اخیر با قدرت و برنامه‌ریزی مناسب در این بخش، ضمن کشف استعدادها، شرایط بهره‌مند شدن از امکانات و فضای ورزشی لازم توسط فرزندان مستعد خانواده‌های محترم استان قزوین را همانند گذشته در اولویت قرار دهد.

در نهایت موضوع اصلی باشگاه در خصوص وضعیت تیم شمس آذر و شرایط شاگردان وحید رضایی طی هفته‌های گذشته و ادامه مسیر بود. همراهی هواداران و نمایش موفق تیم باعث شده تا اعضای هیات مدیره در تلاش باشند با برنامه‌ریزی مناسب و ارائه راهکارهای ویژه برای موفقیت تیم در ادامه مسیر، از جمله بحث‌های نهایی جلسه هیات مدیره بود. اعضای هیات مدیره در پایان با تشکر و قدردانی از مدیران و مسوولان ارشد استانی از جمله استاندار محترم و همچنین شهردارداران مناطق مختلف استان که تاکنون در جهت همدلی و اتحاد ویژه برای حمایت از نماینده استان از تمامی توان و امکانات خود بهره می‌برند، ابراز امیدواری شد این همدلی و همراهی تداوم یابد تا نماینده استان با پشتوانه هواداران و مدیران استانی بتواند شادی و نشاط بیشتری برای مردم قزوین رقم بزند.

