استقلال ۰-۱ المحرق: متخصص آسیا بردن بلد نیست!

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های استقلال و المحرق بحرین در ورزشگاه شهدای شهر قدس با کنترل نسبی توپ توسط استقلال آغاز شد، اما نیمه اول بدون گل به پایان رسید.

بازی با سرعت و انگیزه بالا دنبال شد و در دقیقه ۱۵ ضربه ایستگاهی الحردان موقعیتی روی دروازه استقلال ایجاد کرد که حبیب فرعباسی با واکنش به موقع توپ را مهار کرد. در ادامه، شوت‌های ابوالفضل جلالی و مهاجمان تیم بحرینی از کنار دروازه به اوت رفت. استقلالی‌ها نیز روی پاس منیر الحدادی موقعیت خوبی داشتند اما ضربه رامین رضاییان توسط مدافعان المحرق دفع شد. مالکیت توپ در نیمه اول ۶۳ درصد به نفع استقلال بود و تنها نکته مثبت برای تیم میزبان بهبود وضعیت دفاعی بود.

در نیمه دوم استقلال فشار بیشتری روی دروازه تیم مهمان ایجاد کرد. در دقیقه ۴۸ ضربه منیر الحدادی از موقعیت خوب به بیرون رفت و دقیقه ۵۴ اشتباه فرعباسی می‌توانست خطرساز شود. در دقیقه ۵۷ ضربه علیرضا کوشکی نیز از بالای دروازه راهی اوت شد. اما در دقیقه ۶۰ و برخلاف جریان بازی، پاس سیموئس به جونینیو رسید و او با ضربه‌ای دقیق دروازه استقلال را باز کرد: استقلال ۰ – المحرق بحرین ۱.

در دقیقه ۶۴ تغییراتی از سوی استقلال انجام شد و سعید سحرخیزان جای داکنز نازون به زمین آمد. همچنین رزاقی‌نیا، جنپو و اسلامی در ادامه وارد زمین شدند. در دقیقه ۶۸، واکنش به موقع فرعباسی مانع از گل دوم تیم بحرینی شد، اما تلاش‌های بعدی استقلال برای جبران نتیجه نتیجه‌بخش نبود. موقعیت‌های دیگر از جمله شوت رزاقی‌نیا و پاس احمدی نیز توسط مدافعان المحرق دفع شد.

هواداران استقلال در واکنش به گل خورده، شعارهایی علیه بازیکنان و سرمربی تیم، ریکاردو ساپینتو، سر دادند و خواستار تغییرات در کادرفنی شدند. این بازی نشان داد که استقلال هنوز در ارائه تاکتیک‌های مشخص و بهره‌گیری از موقعیت‌ها مشکل دارد و نتوانست از فرصت‌های خود استفاده کند.

ترکیب استقلال مقابل المحرق:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، داکنز نازون (۶۴–سعید سحرخیزان)، رامین رضاییان، منیر الحدادی، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، ابوالفضل جلالی، یاسر آسانی، مهران احمدی (۷۶ – رزاقی‌نیا، جنپو و اسلامی)

