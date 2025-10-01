بازی میلیاردی در مونتجوئیک؛
بارسا و پاریس روی هم ۲ میلیارد یورو ارزش دارند
بارسلونا و پاریسنژرمن امشب در یکی از گرانترین مسابقات فوتبال جهان به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، ورزشگاه مونتجوئیک امشب میزبان یکی از پرهزینهترین جدالهای تاریخ فوتبال است؛ جایی که بارسلونا و پاریسنژرمن، با مجموع ارزشی بیش از دو میلیارد یورو (حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان)، برابر هم صفآرایی میکنند.
طبق آمار ترانسفرمارکت، بارسلونا با ارزشی در حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو پنجمین تیم گرانقیمت فوتبال جهان است و پاریسنژرمن با یک میلیارد و ۷۰ میلیون یورو در رتبه هفتم قرار دارد. اختلافی اندک که نوید رقابتی نزدیک را میدهد. روی نیمکت نیز تقابل جذاب لوئیس انریکه و هانسی فلیک – دو نامزد عنوان بهترین مربی سال فرانس فوتبال – بر حساسیت بازی افزوده است.
با این حال، غیبت چند ستاره ارزش کل ترکیبها را تا حدودی کاهش داده است. دمبله، رافینیا، دوئه و کواراتسخلیا (هر کدام با ارزش ۹۰ میلیون یورو) در دسترس نیستند و همچنین خوان گارسیا (۲۵ میلیون) و مارکینیوش (۳۵ میلیون) غایباند. در مقابل، لامین یامال که با ۲۰۰ میلیون یورو به گرانترین بازیکن دنیا بدل شده و پدری با ارزش ۱۲۰ میلیون یورو، در صدر فهرست ستارههای بارسا قرار دارند. در سوی دیگر، پاریسنژرمن بازیکنانی چون اشرف حکیمی و ویتینیا (هر دو ۸۰ میلیون یورو) را در اختیار دارد.
یکی از تضادهای جالب این بازی، اختلاف ارزش دروازهبانهاست. شزنی در بارسلونا تنها یک میلیون یورو ارزشگذاری شده، در حالی که شووالیه در پاریسنژرمن حدود ۳۰ میلیون یورو قیمت دارد. در خط دفاعی نیز بازیکنانی چون کوبارسی (۸۰ میلیون)، کنده (۶۵ میلیون) و بالده (۶۰ میلیون) برای بارسا و پاچو (۶۵ میلیون) و زابارنی (۴۲ میلیون) برای PSG به میدان میروند.
در ردهبندی جهانی، تنها رئال مادرید (۱۴۰۰ میلیون یورو)، آرسنال (۱۳۳۰ میلیون)، منچسترسیتی (۱۲۳۰ میلیون) و لیورپول (۱۱۲۰ میلیون) ارزشی بالاتر از بارسلونا دارند. چلسی نیز با ۱۰۸۰ میلیون یورو دقیقاً میان بارسا و PSG قرار گرفته است.
گذشته از ستارههای تثبیتشده، هر دو تیم از استعدادهای جوانی بهره میبرند که میتوانند ارزش مالی این تقابل را در آینده باز هم افزایش دهند؛ از فرمین لوپز (۵۰ میلیون) و مارک برنال (۵ میلیون) در بارسا گرفته تا بارکولا (۷۰ میلیون) و بازیکنان آکادمی PSG چون مایولو، کامارا و امبایه.
این تقابل میلیاردی، فراتر از یک بازی فوتبال، نماد سرمایهگذاری عظیم دو باشگاه در ترکیب کنونی و آیندهشان است.