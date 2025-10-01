تیفوی باشکوه استقلال در سالگرد ۸۰ سالگی

به گزارش ایلنا، در ورزشگاه شهدای شهرقدس و پیش از آغاز دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین، هواداران آبی‌پوش با تیفویی چشم‌نواز، هشتادمین سالگرد تأسیس باشگاه را جشن گرفتند. در این طرح، تصویر پیرمردی با محاسن سفید و عینکی مزین به دو ستاره طلایی، نماد قهرمانی‌های استقلال در آسیا، نقش بسته بود و شعار «ما استقلالیم، افتخار ۸۰ ساله ایران» سکوها را مزین کرد؛ نمایشی که بار دیگر عظمت تاریخی آبی‌ها را به رخ کشید.

اما در زمین، نیمه نخست با وجود تلاش‌های دو تیم بدون گل به پایان رسید. استقلالی‌ها که پس از شکست سنگین برابر الوصل تحت فشار انتقادات قرار داشتند، با انگیزه‌ای مضاعف پا به میدان گذاشتند، اما فرصت‌هایشان ثمری نداشت.

هواداران امیدوار بودند این نمایش پرشکوه روی سکوها آغازگر بازگشت تیمشان به مسیر پیروزی باشد، اما همه چیز به پایان بازی موکول شد. حالا استقلال برای حفظ شانس صعود در گروه خود چاره‌ای جز پیروزی ندارد؛ آزمونی سخت برای ریکاردو ساپینتو و شاگردانش تا نشان دهند هنوز توانایی مدعی‌گری در آسیا را دارند.

