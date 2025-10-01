تساوی بدون گل در نیمه اول استقلال - المحرق بحرین

به گزارش ایلنا، در نیمه اول دیدار استقلال و المحرق بحرین در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، آبی‌پوشان با مالکیت ۶۳ درصد توپ بازی را در دست داشتند اما نتوانستند از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنند و نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

این مسابقه که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود، با گرد و خاک شدید همراه بود و شرایط بازی را برای هر دو تیم دشوار کرده بود. در دقیقه ۱۵، الحردان از المحرق با یک ضربه ایستگاهی خطرناک موقعیتی روی دروازه استقلال ایجاد کرد، اما فرعباسی واکنش مناسبی نشان داد.

استقلال نیز چند فرصت حمله داشت که از جمله آن می‌توان به ارسال ابوالفضل جلالی در موقعیت مناسب و پاس منیر الحدادی اشاره کرد که رامین رضاییان نتوانست از آن بهره ببرد. همچنین مهران احمدی یک توپ خطرناک را دفع کرد و فرعباسی نیز در دقیقه ۴۲ با واکنش خوب خود مانع گلزنی تیم بحرینی شد. در دقیقه ۴۱ هر دو تیم یک موقعیت خطرناک دیگر ایجاد کردند.

مالکیت توپ در نیمه اول به نفع استقلال بود؛ آبی‌ها ۶۳ درصد و المحرق ۳۷ درصد مالک توپ بودند. نکته مثبت این نیمه برای استقلال بهبود وضعیت خط دفاعی تیم بود، هرچند رامین رضاییان کارت زرد دریافت کرد.

