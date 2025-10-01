خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مالکیت توپ آبی‌ها، اما نتیجه بدون گل!

تساوی بدون گل در نیمه اول استقلال - المحرق بحرین

تساوی بدون گل در نیمه اول استقلال - المحرق بحرین
کد خبر : 1694431
لینک کوتاه کپی شد.

در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، نیمه اول دیدار تیم‌های استقلال ایران و المحرق بحرین با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، در نیمه اول دیدار استقلال و المحرق بحرین در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، آبی‌پوشان با مالکیت ۶۳ درصد توپ بازی را در دست داشتند اما نتوانستند از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنند و نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

این مسابقه که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود، با گرد و خاک شدید همراه بود و شرایط بازی را برای هر دو تیم دشوار کرده بود. در دقیقه ۱۵، الحردان از المحرق با یک ضربه ایستگاهی خطرناک موقعیتی روی دروازه استقلال ایجاد کرد، اما فرعباسی واکنش مناسبی نشان داد.

استقلال نیز چند فرصت حمله داشت که از جمله آن می‌توان به ارسال ابوالفضل جلالی در موقعیت مناسب و پاس منیر الحدادی اشاره کرد که رامین رضاییان نتوانست از آن بهره ببرد. همچنین مهران احمدی یک توپ خطرناک را دفع کرد و فرعباسی نیز در دقیقه ۴۲ با واکنش خوب خود مانع گلزنی تیم بحرینی شد. در دقیقه ۴۱ هر دو تیم یک موقعیت خطرناک دیگر ایجاد کردند.

مالکیت توپ در نیمه اول به نفع استقلال بود؛ آبی‌ها ۶۳ درصد و المحرق ۳۷ درصد مالک توپ بودند. نکته مثبت این نیمه برای استقلال بهبود وضعیت خط دفاعی تیم بود، هرچند رامین رضاییان کارت زرد دریافت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی