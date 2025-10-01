درخشش امباپه و آغاز رؤیایی رئال مادرید در لیگ قهرمانان

به گزارش ایلنا، رئال مادرید شروعی درخشان در لیگ قهرمانان اروپا داشته و این موفقیت بیش از هر چیز مدیون درخشش کیلین امباپه است. از مجموع هفت گل شاگردان ژابی آلونسو در دو دیدار ابتدایی، پنج گل سهم مهاجم فرانسوی بوده است؛ دو گل در پیروزی ۲-۱ برابر مارسی و سپس هت‌تریک در برد پرگل ۵-۰ مقابل غیرت آلماتی.

این گل‌ها برای رئال تنها سه امتیازهای حیاتی به همراه نداشته، بلکه از نظر مالی نیز سود قابل توجهی به همراه داشته‌اند. بر اساس قوانین یوفا، هر برد در مرحله گروهی ۲,۱ میلیون یورو ارزش دارد و رئال با دو برد متوالی تاکنون ۴,۲ میلیون یورو پاداش کسب کرده است.

این عملکرد در حالی رقم خورده که رئالی‌ها تابستان گذشته برای جذب امباپه هزینه هنگفتی پرداخت کردند. انتقال پرسر و صدای او از پاریس سن‌ژرمن همراه با پاداش امضا و قرارداد چندساله بود؛ رقمی که باشگاه اسپانیایی به صورت اقساطی پرداخت خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد این سرمایه‌گذاری در کمترین زمان ممکن در حال بازدهی است.

امباپه که فصل گذشته شروعی چندان قانع‌کننده نداشت، حالا در اوج آمادگی به رهبر اصلی تیم بدل شده است؛ بالاتر از ستارگانی چون وینیسیوس، جود بلینگام و حتی تیبو کورتوا. گل‌های او نه تنها نتایج را تغییر می‌دهند، بلکه روحیه و هیجان تازه‌ای به تیم تزریق کرده‌اند.

برای رئال مادرید، این تنها آغاز مسیر است؛ شش امتیاز کامل، پنج گل از امباپه و میلیون‌ها یورو درآمد. هواداران برنابئو بیش از هر زمان دیگری مطمئن هستند که ستاره فرانسوی ارزش تک‌تک یوروهایی که برای او خرج شده را دارد.

