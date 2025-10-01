شش بازیکن خارجی در زمین!
ترکیب المحرق بحرین برای دیدار مقابل استقلال
تیم فوتبال المحرق بحرین برای دیدار حساس برابر استقلال ایران در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا ترکیب خود را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، مانوئل فرناندز سرمربی این تیم با بهرهگیری از دو بازیکن خارجی در خط حمله، قصد دارد از سرعت و توان تکنیکی آنها برای تهدید دروازه استقلال استفاده کند. ابراهیم لطفالله، دروازهبان با تجربه، وظیفه حفاظت از دروازه را برعهده دارد و در خط دفاع سه بازیکن خارجی همراه با یک مدافع ملیپوش بحرینی شاکله اصلی تیم را تشکیل میدهند.
در میانه میدان، حنان عبدالوهاب، محمد الحردان و سفیان مهروق مسئول حفظ توپ و کنترل بازی خواهند بود و آرتور رزنده به عنوان هافبک هجومی نقش کلیدی در انتقال توپ به خط حمله و ایجاد موقعیت دارد.
خط حمله المحرق متشکل از ایلیوت
سیمونس و جونیو دا کوستا است که مدافعان استقلال باید توجه ویژهای به تحرک و تکنیک این دو بازیکن داشته باشند. نکته برجسته ترکیب این تیم، حضور شش بازیکن خارجی است که بخش عمده قدرت هجومی و دفاعی المحرق را شکل میدهند.
ترکیب تیم المحرق بحرین مقابل استقلال:
ابراهیم لطفالله، امین بن عدی، اولیورا، لازار دردویچ، برونو آرائوخو، حنان عبدالوهاب، محمد الحردان، سفیان مهروق، آرتور رزنده، ایلیوت سیمونس، جونیو دا کاستا