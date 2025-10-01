ترکیب المحرق بحرین برای دیدار مقابل استقلال

به گزارش ایلنا، مانوئل فرناندز سرمربی این تیم با بهره‌گیری از دو بازیکن خارجی در خط حمله، قصد دارد از سرعت و توان تکنیکی آنها برای تهدید دروازه استقلال استفاده کند. ابراهیم لطف‌الله، دروازه‌بان با تجربه، وظیفه حفاظت از دروازه را برعهده دارد و در خط دفاع سه بازیکن خارجی همراه با یک مدافع ملی‌پوش بحرینی شاکله اصلی تیم را تشکیل می‌دهند.

در میانه میدان، حنان عبدالوهاب، محمد الحردان و سفیان مهروق مسئول حفظ توپ و کنترل بازی خواهند بود و آرتور رزنده به عنوان هافبک هجومی نقش کلیدی در انتقال توپ به خط حمله و ایجاد موقعیت دارد.

خط حمله المحرق متشکل از ایلیوت

سیمونس و جونیو دا کوستا است که مدافعان استقلال باید توجه ویژه‌ای به تحرک و تکنیک این دو بازیکن داشته باشند. نکته برجسته ترکیب این تیم، حضور شش بازیکن خارجی است که بخش عمده قدرت هجومی و دفاعی المحرق را شکل می‌دهند.

ترکیب تیم المحرق بحرین مقابل استقلال:

ابراهیم لطف‌الله، امین بن عدی، اولیورا، لازار دردویچ، برونو آرائوخو، حنان عبدالوهاب، محمد الحردان، سفیان مهروق، آرتور رزنده، ایلیوت سیمونس، جونیو دا کاستا

