ترکیب استقلال برای مصاف با المحرق مشخص شد

به گزارش ایلنا، نکته قابل توجه ترکیب استقلال بازگشت رستم آشورماتوف به ترکیب اصلی پس از مدت کوتاهی مصدومیت است که این بازیکن در خط دفاع فیکس حضور خواهد داشت. همچنین آدان، دروازه‌بان تیم، این بار روی نیمکت قرار گرفته و حبیب فرعباسی در چارچوب دروازه استقلال بازی خواهد کرد.

کاپیتانی تیم نیز به رامین رضاییان سپرده شده است، چرا که روزبه چشمی به دلیل مصدومیت قادر به حضور در زمین نیست. ترکیب کامل استقلال برای دیدار برابر المحرق بحرین به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، داکنز نازون، رامین رضاییان (کاپیتان)، منیر الحدادی، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، ابوالفضل جلالی، یاسر آسانی، مهران احمدی

این مسابقه امروز چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس و ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می‌شود.

