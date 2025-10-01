خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آشورماتوف بازمی‌گردد

ترکیب استقلال برای مصاف با المحرق مشخص شد

ترکیب استقلال برای مصاف با المحرق مشخص شد
کد خبر : 1694412
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال استقلال برای دیدار حساس مقابل المحرق بحرین در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ترکیب خود را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، نکته قابل توجه ترکیب استقلال بازگشت رستم آشورماتوف به ترکیب اصلی پس از مدت کوتاهی مصدومیت است که این بازیکن در خط دفاع فیکس حضور خواهد داشت. همچنین آدان، دروازه‌بان تیم، این بار روی نیمکت قرار گرفته و حبیب فرعباسی در چارچوب دروازه استقلال بازی خواهد کرد.

کاپیتانی تیم نیز به رامین رضاییان سپرده شده است، چرا که روزبه چشمی به دلیل مصدومیت قادر به حضور در زمین نیست. ترکیب کامل استقلال برای دیدار برابر المحرق بحرین به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، داکنز نازون، رامین رضاییان (کاپیتان)، منیر الحدادی، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، ابوالفضل جلالی، یاسر آسانی، مهران احمدی

این مسابقه امروز چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس و ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می‌شود.

ترکیب استقلال برای مصاف با المحرق مشخص شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی