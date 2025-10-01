نایبقهرمانی ایران در جام ملتهای اروپا فوتبال نابینایان ۲۰۲۵
تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در رقابتهای جام ملتهای اروپا ۲۰۲۵ هند، پس از یک فینال پرهیجان برابر انگلیس، به مقام نایبقهرمانی دست یافت.
به گزارش ایلنا، رقابتهای فوتبال جام ملتهای اروپا نابینایان ۲۰۲۵ به میزبانی هند برگزار شد و با حضور تیمهای سرشناس اروپایی، صحنهای از رقابتهای پرشور و انگیزشی را رقم زد.
تیم ملی فوتبال نابینایان ایران درخشش چشمگیری داشت و موفق شد تا فینال پیشروی کند. در دیدار پایانی، ملیپوشان کشورمان مقابل تیم قدرتمند انگلیس قرار گرفتند. این مسابقه تا دقایق پایانی با هیجان و تعادل ادامه داشت، اما گل طلایی امجد، شماره ۱۰ انگلیس، در واپسین ثانیهها سرنوشت بازی را تغییر داد و جام قهرمانی را به انگلیسیها رساند.
با این نتیجه، تیم ایران در جایگاه دوم ایستاد و عنوان نایبقهرمانی این رقابتها را کسب کرد. همچنین تیم ایتالیا نیز با عملکردی خوب به مقام سوم دست یافت.