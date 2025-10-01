به گزارش ایلنا، رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا نابینایان ۲۰۲۵ به میزبانی هند برگزار شد و با حضور تیم‌های سرشناس اروپایی، صحنه‌ای از رقابت‌های پرشور و انگیزشی را رقم زد.

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران درخشش چشمگیری داشت و موفق شد تا فینال پیشروی کند. در دیدار پایانی، ملی‌پوشان کشورمان مقابل تیم قدرتمند انگلیس قرار گرفتند. این مسابقه تا دقایق پایانی با هیجان و تعادل ادامه داشت، اما گل طلایی امجد، شماره ۱۰ انگلیس، در واپسین ثانیه‌ها سرنوشت بازی را تغییر داد و جام قهرمانی را به انگلیسی‌ها رساند.

با این نتیجه، تیم ایران در جایگاه دوم ایستاد و عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد. همچنین تیم ایتالیا نیز با عملکردی خوب به مقام سوم دست یافت.

