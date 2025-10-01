خبرگزاری کار ایران
واکنش ستاره رئال مادرید به شایعات اختلاف با ژابی آلونسو
هافبک اروگوئه‌ای با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، هرگونه شایعه درباره اختلاف با ژابی آلونسو را رد کرد و تأکید داشت که هرگز حاضر به امتناع از بازی برای تیمش نشده است.

به گزارش ایلنا، فده والورده که از برخی گزارش‌های رسانه‌ای ناراحت شده بود، صریح و محکم واکنش نشان داد. او در بیانیه خود نوشت:

«چندین مقاله خوانده‌ام که به شخصیت من لطمه زده‌اند. می‌دانم که بازی‌های ضعیفی داشته‌ام و از این موضوع آگاه هستم. چیزی را پنهان نمی‌کنم و همیشه صادق بوده‌ام. واقعاً غمگینم. می‌توانند خیلی چیزها درباره من بگویند، اما به هیچ عنوان نمی‌توانند بگویند که از بازی کردن خودداری کرده‌ام. همه توانم و حتی بیشتر از آن را برای این باشگاه گذاشته‌ام. بارها با شکستگی و مصدومیت بازی کرده‌ام و هرگز شکایتی نکرده‌ام یا خواهان استراحت نشده‌ام.

من رابطه خوبی با سرمربی دارم و همین موضوع به من اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا درباره پستی که بیشتر دوست دارم بازی کنم، با او صحبت کنم. اما همیشه به او گفته‌ام که آماده‌ام در هر جای زمین، هر سفری و در هر مسابقه‌ای بازی کنم.

روح و جانم را برای این باشگاه گذاشته‌ام و همچنان این کار را ادامه خواهم داد؛ حتی اگر گاهی کافی نباشد یا آن‌طور که دوست دارم بازی نکنم. به شرفم قسم می‌خورم که هرگز تسلیم نخواهم شد و تا پایان در هر جایی که باشم مبارزه می‌کنم.»

امید به بازگشت

والورده در این بیانیه همچنین تأیید کرد که درباره پست مورد علاقه‌اش با ژابی آلونسو صحبت کرده، اما تأکید داشت که هرگز از بازی در پست دفاع کناری خودداری نکرده است.

این ستاره اروگوئه‌ای که معمولاً علاقه‌ای به حضور در حاشیه‌ها ندارد، امیدوار است هر چه زودتر این ماجرا را پشت سر بگذارد و بار دیگر بهترین نسخه خود را در میدان به نمایش بگذارد.

