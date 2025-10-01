خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسابقات قهرمانی جهان - هند

پارادونده ایرانی نایب قهرمان جهان شد

پارادونده ایرانی نایب قهرمان جهان شد
کد خبر : 1694407
لینک کوتاه کپی شد.

هاجر صفرزاده، ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران، در فینال دوی ۴۰۰ متر کلاس T12 قهرمانی جهان در هند، با اختلاف یک صدم ثانیه از طلای مسابقات بازماند و به مدال نقره رسید.

به گزارش ایلنا، پنجمین روز از دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند، عصر امروز (چهارشنبه) با برگزاری فینال دوی ۴۰۰ متر بانوان کلاس T12 همراه بود. در این رقابت، هاجر صفرزاده، دارنده مدال نقره پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴، مقابل دوندگانی از چین، روسیه و ونزوئلا به میدان رفت.

صفرزاده تا لحظات پایانی پیشتاز مسابقه بود، اما در آخرین مترها دونده روس با اختلاف تنها یک صدم ثانیه از او عبور کرد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. نماینده کشورمان نیز با ثبت زمان ۵۶.۳۹ ثانیه به مقام نایب‌قهرمانی و مدال نقره دست یافت.

این موفقیت هفتمین مدال کاروان ایران در رقابت‌های جهانی پارادوومیدانی به شمار می‌رود. پیش از این، ملی‌پوشان کشورمان دو طلا توسط امیرحسین علیپور و الهام صالحی، یک نقره توسط مهدی اولاد و سه برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی کسب کرده بودند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی