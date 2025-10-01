پارادونده ایرانی نایب قهرمان جهان شد

به گزارش ایلنا، پنجمین روز از دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند، عصر امروز (چهارشنبه) با برگزاری فینال دوی ۴۰۰ متر بانوان کلاس T12 همراه بود. در این رقابت، هاجر صفرزاده، دارنده مدال نقره پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴، مقابل دوندگانی از چین، روسیه و ونزوئلا به میدان رفت.

صفرزاده تا لحظات پایانی پیشتاز مسابقه بود، اما در آخرین مترها دونده روس با اختلاف تنها یک صدم ثانیه از او عبور کرد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. نماینده کشورمان نیز با ثبت زمان ۵۶.۳۹ ثانیه به مقام نایب‌قهرمانی و مدال نقره دست یافت.

این موفقیت هفتمین مدال کاروان ایران در رقابت‌های جهانی پارادوومیدانی به شمار می‌رود. پیش از این، ملی‌پوشان کشورمان دو طلا توسط امیرحسین علیپور و الهام صالحی، یک نقره توسط مهدی اولاد و سه برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی کسب کرده بودند.

انتهای پیام/