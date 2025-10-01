اعلام اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال

به گزارش ایلنا، کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشخص و اسامی داوران این دیدارها را منتشر کرد.

بر اساس این اعلام، برنامه داوری مسابقات به شرح زیر است:

جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴

پالایش نفت شازند – پالایش نفت بندرعباس

داوران: علی حفیظی، بهشاد پنجه‌زاده، یوسف رفیع‌زاده، کامران امیری | ناظر: جواد فهیمی‌راد، کامبیز امیری

جوادالائمه شهرکرد – بهشتی سازه گرگان

داوران: اسماعیل کمربسته، محسن وحدانی، محمد شرونی، محسن سبزواری | ناظر: عباس رنجی، حمید محمدرضایی

شهرداری ساوه – گهرزمین سیرجان

داوران: محمدعلی سیاحی، علی مهرآبادی, امید ظریفیان، مجید کریمیان | ناظر: وحید عرض‌پیما، علی‌اکبر حصاری

شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴

فولاد زرند ایرانیان – عرشیا آذربایجان شهرقدس

داوران: محمد بیاتی، مرتضی وزیری‌تبریزی، امیر باقری، مسعود مقتدری | ناظر: علیرضا فولادی، سعید قربانی‌زاده

پردیس قزوین – پالایش نفت اصفهان

داوران: علی احمدی، رضا ملکی، مرتضی شریفلو، رامین عاشری | ناظر: یحیی حسینی‌تالاری، سعید دیندار

گیتی‌پسند اصفهان – سن‌ایچ ساوه

داوران: وحید سلیمانی، رضا کیامنش، محمدعلی آقایی، ایمان سمیعی | ناظر: علیرضا عبدالغنی، شاهین عباسی

فولاد هرمزگان – مس سونگون ورزقان

داوران: حسین امیری، مهدی حقوقی، اسماعیل نعمتی، جمال مرادبخش | ناظر: فرهاد حسینیان، ستار کدوری

انتهای پیام/