اعلام اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال
قضاوت دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال مشخص شد و اسامی داوران این هفته از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اعلام گردید.
به گزارش ایلنا، کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را مشخص و اسامی داوران این دیدارها را منتشر کرد.
بر اساس این اعلام، برنامه داوری مسابقات به شرح زیر است:
جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴
پالایش نفت شازند – پالایش نفت بندرعباس
داوران: علی حفیظی، بهشاد پنجهزاده، یوسف رفیعزاده، کامران امیری | ناظر: جواد فهیمیراد، کامبیز امیری
جوادالائمه شهرکرد – بهشتی سازه گرگان
داوران: اسماعیل کمربسته، محسن وحدانی، محمد شرونی، محسن سبزواری | ناظر: عباس رنجی، حمید محمدرضایی
شهرداری ساوه – گهرزمین سیرجان
داوران: محمدعلی سیاحی، علی مهرآبادی, امید ظریفیان، مجید کریمیان | ناظر: وحید عرضپیما، علیاکبر حصاری
شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴
فولاد زرند ایرانیان – عرشیا آذربایجان شهرقدس
داوران: محمد بیاتی، مرتضی وزیریتبریزی، امیر باقری، مسعود مقتدری | ناظر: علیرضا فولادی، سعید قربانیزاده
پردیس قزوین – پالایش نفت اصفهان
داوران: علی احمدی، رضا ملکی، مرتضی شریفلو، رامین عاشری | ناظر: یحیی حسینیتالاری، سعید دیندار
گیتیپسند اصفهان – سنایچ ساوه
داوران: وحید سلیمانی، رضا کیامنش، محمدعلی آقایی، ایمان سمیعی | ناظر: علیرضا عبدالغنی، شاهین عباسی
فولاد هرمزگان – مس سونگون ورزقان
داوران: حسین امیری، مهدی حقوقی، اسماعیل نعمتی، جمال مرادبخش | ناظر: فرهاد حسینیان، ستار کدوری