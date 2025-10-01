خبرگزاری کار ایران
10 تیم متحمل کسر سه امتیاز شدند!
کمیته انضباطی با حکم جدید خود جدول لیگ دسته اول را زیر و رو کرد.

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که پیش‌تر به خاطر نواقص پرونده صدور مجوز باشگاهی از سه باشگاه لیگ برتری 3 امتیاز کسر کرده بود ، حالا در لیگ دسته اول هم دست به اقدام مشابهی زده و از 10 باشگاه سه امتیاز کسر شده است!

سایت سازمان لیگ در این خصوص نوشت: «با توجه به رای و ابلاغ کمیته انضباطی درخصوص کسر ۳ امتیاز از برخی باشگاه های لیگ یک به دلیل نواقص پرونده صدور مجوز  باشگاهی و نظر به استعلام اخذ شده و اعلام آن کمیته مبنی بر قابل اجرا بودن دادنامه های صادره علی رغم وجود قابلیت اعتراض، کسر امتیازات مربوطه در جدول رده‌بندی مسابقات اعمال گردید.»

بر اساس اعلام سازمان لیگ، باشگاه های هوادار تهران، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی، مس شهربابک، بعثت کرمانشاه، پارس جنوبی جم، شهرداری نوشهر، پالایش نفت بندرعباس، داماشیان گیلان و مس سونگون باشگاه‌هایی هستند که 3 امتیاز از آنها کسر شده است.

مسئولان سازمان لیگ همچنین با توجه به کسر سه امتیاز جدول جدید مسابقات را هم منتشر کردند که در این جدول نساجی با 14 امتیاز به تنهایی در صدرجدول قرار گرفت و هوادار که با این تیم هم امتیاز بود، به رتبه دوم رفته است.

همچنین مس سونگون هم که از 6 بازی گذشته یک امتیاز داشت، حالا به امتیاز منفی دو رسیده و با شرایط بدتری در قعرجدول به کارش ادامه می دهد.

جدول لیگ دسته اول با کسر امتیاز از 10 باشگاه تغییرات زیادی داشته که می تواند روی سرنوشت صعود و سقوط تیم ها تاثیرگذار باشد.

10 تیم متحمل کسر سه امتیاز شدند!

