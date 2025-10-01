دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی
برنامه مسابقات هندبال بازیهای آسیایی جوانان بحرین اعلام شد
برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال جوانان دختر و پسر ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، فدراسیون هندبال آسیا برنامه مسابقات هندبال در دو بخش دختران و پسران در جریان بازیهای آسیایی جوانان را اعلام کرد که براساس آن تیمهای ملی جوانان دختر و پسر ایران باید در نخستین بازی خود در این رقابتها به ترتیب به مصاف چین و هنگکنگ بروند.
تییم ملی هندبال جوانان پسر ایران که در گروه C بازیهای آسیایی جوانان با تیمهای امارات متحده عربی، قزاقستان و هنگکنگ همگروه است، ابتدا باید با هنگکنگ مصاف کند، سپس با قزاقستان دیدار میکند و در آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود با امارات متحده عربی روبرو میشود.
برنامه کامل رقابتهای تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران در بازیهای آسیایی به این ترتیب است:
یکشنبه – 27 مهر 1404: ایران – هنگکنگ
دوشنبه – 28 مهر 1404: ایران – قزاقستان
سهشنبه – 29 مهر 1404: ایران – امارات متحده عربی
مرحله بعدی این مسابقات در بخش پسران از اول آبان آغاز خواهد شد.
همچنین تیم ملی هندبال جوانان دختر که در بازیهای آسیایی جوانان باید به صورت دوره ای به مصاف رقبای خود برود، در نخستین دیدار خود ابتدا با چین بازی میکند، سپس مقابل ازبکستان، قزاقستان، تایلند، هند و هنگکنگ صفآرایی خواهد کرد.
برنامه کامل دیدارهای تیم ملی هندبال جوانان دختر در بازیهای آسیایی جوانان به این شرح است:
دوشنبه – 28 مهر1404: ایران – چین
سهشنبه – 29 مهر 1404: ایران – ازبکستان
پنجشنبه- 1 آبان 1404: ایران – قزاقستان
یکشنبه – 4 آبان 1404: ایران – تایلند
سهشنبه – 6 آبان 1404: ایران – هند
پنجشنبه – 8 آبان 1404: ایران – هنگ کنگ
دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی
همچنین سومین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال جوانان دختر اعزامی به بازیهای آسیایی جوانان از 11 تا 17 مهر به میزبانی فدراسیون هندبال و در تهران برگزار خواهد شد.
19 بازیکن به دعوت کادرفنی به این اردو دعوت شدهاند که عبارتند از:
ریحانه حسینی، ثنا فتوحی بافقی، هستی آریان فر، آرزو طالعی بافقی، دیانا رضایی، ملیکا صفی خانی، تینا خوش نژاد، پریسان احمد خسروی، فاطمه الفت نیا، زهرا جبرائیلی، زهرا افشاری، ستایش شکوری پور، صبا دهقانی، سارینا رستمی، دینا درخشان مهر، هستی شیخعلی زاده، فاطمه بهزادی مقدم، آسمان بدوی و نگار باباصفری
مریم رضائیان (سرپرست)، عزتالله رزمگر(مشاور فنی و آنالیزور)، خدیجه قانع (سرمربی)، شیدا فلاحی (مربی)، اکرم حبیبلو (فیزیوتراپ) و کتایون فرجی امیری (روانشناس) کادر تیم ملی هندبال جوانان دختر کشورمان را تشکیل می دهند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از 30 مهر تا 9 آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.