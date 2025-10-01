روزی که صاعقه پرسپولیس به السد زد
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ سرشار بود از اتفاقات خارقالعاده که پرسپولیس با پنجره بسته نقل و انتقالات رقم زد.
به گزارش ایلنا، به ۷ سال قبل برمیگردیم. خاطرات به قدری تازه هستند و شیرینی آن چندان فراوان که گویی چنین زمانی نگذشته است. در مورد، پرسپولیسی سخن میگوییم که خود را از دل آتش بیرون کشیده بود. بازیکنانی که ذوب در فلسفه و تفکری بزرگی بودند. فلسفهای که بعد از یک دوران سخت در طی چند سال آن را فرا گرفتند. حالا پرسپولیس محصور در پشت پنجرههای بسته هم قدرتنمایی میکرد.
۱۰ مهر ۱۳۹۷، پرسپولیس برای یکی از دشوارترین بازیهای فصل، سه بازیکن شاخص خود را هم محروم و مصدوم میدید. کمال کامیابینیا و محمد انصاری در بازی و کامبک معروف ۳ بر یک مقابل الدحیل با دریافت کارت زرد محروم شده بودند. حسین ماهینی هم مصدوم بود. از نظر بسیاری، بدتر از همه غیبت برانکو در کنار زمین بود. او هم محروم شده و باید از روی سکوها بازی را دنبال میکرد. با این وجود به نظر او بعد از چند سال کار با مردانش، در لحظه لحظه بازی و کنار تکتک آنها حضور داشت. آنها ذهن یکدیگر را میخواندند.
این را در بازی با السد میشد احساس کرد. البته که همه اینها به آسانی به دست نیامده بود و ثمره صبوری، تدبیر، تلاش و وفاداری همه بود. این کتاب که دیگران به دنبال بازخوانی آن هستند را ما پرسپولیسیها خود نگاشتهایم. رمز موفقیت را ما تعریف کردهایم. به آن روز برمیگردیم. فوتبال قطر امیدوار بود انتقام شکست الدحیل را با السد بگیرد و بالاخره به فینال برسند. حداقل انتظار آنها پیروزی در خانه بود، در حالی که پرسپولیس همه نفرات خود را در اختیار نداشت. بازی رفت در ورزشگاه جاسم بن حمد برگزار شد. کارشناسان داخلی تساوی را برای پرسپولیس خارقالعاده توصیف میکردند ولی سرخها توقف ناپذیر به نظر میرسیدند.
ژاوی هرناندز، بغداد بونجاح که بهترین گلزن مسابقات بودند، اکرم عفیف و حتی عبدالکریم حسن تمام زورشان را میزنند. قبل از همه اینها البته گادوین منشا یک فرصت عالی روی پاس بشار رسن را در دهانه دروازه از دست داده بود. دقیقه ۸۳ بازی رسید. مدافعان پرسپولیس یک پاس توی در ژاوی را قطع میکنند. همان را بلند برای عمق دفاع السد میفرستند. علی علیپور با سرعت ویرانگر خود، چون صاعقهای است به دفاع السد برخورد و عبور میکند. به عمق میزند.
دروازهبان السد فقط با خطا و دادن پنالتی میتواند سد راه او شود. علیپور، خود پشت ضربه ایستاد و تک گل بازی رقم خورد. نتیجهای که خارج از تصور قطریها بود. به این ترتیب پرسپولیس با یک تساوی در بازی برگشت به عنوان قهرمان غرب آسیا راهی فینال لیگ قهرمانان آسیا شد. پرسپولیس به ویژه در دوره محرومیت خود از نقل و انتقالات درسهای بزرگی به فوتبال ایران داد که اکنون نیز میتواند چراغ راه باشد. رمز موفقیت در دست تک تک ما اعضای خانواده پرسپولیس است. هر یک از اعضای این خانواده میتواند ستارهای برای این تیم باشد.